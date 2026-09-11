Първият над 90 метра на копие на европейски първенства: Не ме интересуваше рекордът

В предпоследната вечер на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 надпреварата в хвърлянето на копие при мъжете на стадиона се разгорещяваше. Това беше шанс за германеца Юлиан Вебер да вземе своя реванш.

Две години по-рано в Рим Вебер беше напът да спечели златото, докато чехът Якуб Вадлейх не грабна първото място в последния кръг с впечатляващо хвърляне от 88.65 метра. Защитаващият титлата си Вебер се доближи толкова много до златото, но трябваше да се задоволи със среброто.

Така че, когато в Бирмингам неговият сънародник Ник Тум поведе в петия кръг, чувството за Вебер беше твърде познато. Само че този път именно той щеше да грабне златото в последните мигове, като за украшение счупи и монументален рекорд на шампионата.

“Не, изобщо не мислех за това (рекорда на шампионата)“, каза Вебер.

“И когато копието излезе от ръката ми в последния кръг, не ме интересуваше, просто знаех, че е далеч. Беше добро хвърляне и аз просто изкрещях, дори не осъзнах колко далеч съм хвърлил, така че просто празнувах.“

“Никога не съм мислил за рекорд на шампионата. Искам да кажа, знам, че мога да хвърлям далеч, но дори не знаех какъв е рекордът на първенството.“

“Беше такова удоволствие да се срещна със Стив Бакли, предишния собственик на рекорда на шампионата, той е такава легенда и това е голяма чест.“

Моментът беше особено специален, тъй като постижението на Вебер го направи и първия човек, хвърлил над 90 метра на европейско първенство по лека атлетика. Предишният рекорд на Бакли от 89.72 метра, поставен в Унгария през 1998 г., беше непокътнат дълго време и въпреки четирите си европейски титли, британецът така и не успя да премине границата от 90 метра на шампионат.

При срещата си с Бакли след спечелването на златото Вебер разкри, че дори се е пошегувал с британеца, че „го е държал дълго време, така че е било време да бъде счупен“.

Всъщност Бакли е коментирал състезанието, което е направило момента още по-специален за общността на копиехвъргачите.

Сезонът на Вебер в подготовката за Бирмингам 2026 обаче далеч не е бил лесен, тъй като контузия означаваше, че той се е състезавал само два пъти тази година преди началото на шампионата.

“Това да бъда контузен през 2026 г. беше невероятно трудно, никога преди не е било толкова тежко“, призна той. “Наистина съм щастлив, че последните години бяха без контузии и това е най-важното нещо.“

“Затова бях, или по-скоро бях, толкова добър и миналата година, но винаги има нещо. Тази година особено повече от миналата, трябваше да работя много, да бъда търпелив и чаках дълго време, за да започна наистина с хвърлянията и състезанията.“

“Бяха толкова много месеци само на рехабилитационни тренировки, без хвърляния, без тежки силови тренировки или каквото и да е. Но в крайна сметка беше правилното решение просто да се съсредоточа върху това да бъда щастлив и аз наистина съм щастлив.“

Любовта на Германия към хвърлянето на копие

През последните четири европейски първенства по лека атлетика Германия е спечелила шест от дванадесетте възможни медала при мъжете, доказвайки се отново като доминираща нация в хвърлянията. Германците са толкова изявени в хвърлянията, че всъщност имаха поне по един атлет на почти всички подиуми в тези дисциплини, както при мъжете, така и при жените. Единствените състезания, в които липсваха от подиума, бяха тласкането на гюле при мъжете и хвърлянето на чук при жените, въпреки че и в двата финала имаха свой представител.

Така че имаше голяма подкрепа от обичащите хвърлянията германци, когато Вебер отново взе златото.

“Не спах много и не спах добре след финала, но в този момент това нямаше значение“, сияеше Вебер. “Просто се чувствах страхотно, стоейки на подиума за церемонията по награждаването, а хората аплодираха.“

“Искам да кажа, атмосферата на стадиона е толкова, толкова силна, но аз съм толкова благодарен и просто се чувствам невероятно. И е толкова страхотно чувство. Да имаш едно наистина страхотно хвърляне, това е просто изумително.“

“Да, върнах си титлата. Винаги е било битка между мен и Якуб (Вадлейх), той също се справи чудесно.“

“Този път беше моят германски приятел Ник Тум, младо момче, така че съм наистина щастлив да споделя това място и медалите с него. И беше толкова страхотно състезание, той също хвърли личен рекорд (83.76 м).“

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Снимки: Gettyimages