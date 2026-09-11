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"Вихрен: Вертикален километър 2026" отново събира най-смелите

  • 11 сеп 2026 | 16:25
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"Вихрен: Вертикален километър 2026" отново събира най-смелите

Възстановено през 2025 г. след 15-годишно прекъсване, емблематичното скоростно изкачване на връх Вихрен продължава своята нова история. Една легендарна традиция в българския планински спорт отново е жива. На 11 октомври 2026 г. Пирин отново ще събере състезатели и любители на планината за “Вихрен: Вертикален километър 2026“ – зрелищното скоростно изкачване от хижа “Вихрен“ до връх Вихрен.

Надпреварата има своя история. След последното ѝ провеждане през 2010 г. следват 15 години прекъсване. През 2025 г. Българският туристически съюз и Туристическо дружество „Вихрен“ – Банско възстановиха традицията и върнаха състезателите по стръмния път към един от най-разпознаваемите върхове на България. През 2025 г. поставихме новото начало. През 2026 г. продължаваме нагоре.

Амбицията е “Вихрен: Вертикален километър“ отново да се утвърди като ежегодна проява и да заеме своето място сред знаковите планински състезания в България.

3 КИЛОМЕТРА. 950 МЕТРА НАГОРЕ. ФИНАЛ НА 2914 МЕТРА.

Предизвикателството е кратко само на картата. От старта при хижа „Вихрен“ до финала на връх Вихрен участниците трябва да преодолеят около 3 километра и близо 950 метра положителна денивелация. Тук няма лесни метри. Има стръмен склон, височина, часовник и една-единствена посока:

НАГОРЕ!

Финалът е на 2914 метра надморска височина – на най-високия връх в Пирин и втория по височина връх в България. “Вихрен: Вертикален километър“ е повече от надпревара с хронометъра. Това е изпитание за скорост, сила, издръжливост, характер и воля – среща между човека и планината, в която всеки метър трябва да бъде заслужен.

КОЙ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-БЪРЗИЯТ ДО ВЪРХА?

На 11 октомври часовникът отново ще тръгне. Състезателите ще застанат на старта пред хижа „Вихрен“, а 950 метра по-високо ще ги очаква финалът. Едни ще дойдат за победата. Други – за личен рекорд. Трети – просто за да разберат дали могат. Но целта за всички е една:

ВИХРЕН. 2914 МЕТРА.

Организатори на събитието са Българският туристически съюз, Туристическо дружество „Вихрен“ – Банско и СК „АлПиринСки“.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ОТВОРЕНА

Всеки, който е готов да приеме предизвикателството, може да се регистрира за „Вихрен: Вертикален километър 2026“ до 4 октомври 2026 г. включително.

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