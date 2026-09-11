Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тентоглу и Хънт бяха избрани за Атлети на Европа за август

Тентоглу и Хънт бяха избрани за Атлети на Европа за август

  • 11 сеп 2026 | 15:20
  • 346
  • 0
Тентоглу и Хънт бяха избрани за Атлети на Европа за август

Златните медалисти от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 Милтиадис Тентоглу и Ейми Хънт бяха избрани за Атлети на месец август в Европа за 2026 г. Хънт спечели безпрецедентните четири златни медала в спринтовите дисциплини на 100 м, 200 м, щафета 4х100 м и смесена щафета 4х100 м в Бирмингам 2026, докато Тентоглу завоюва своята четвърта поредна европейска титла в скока на дължина при мъжете.

Гръцкият атлет също така постигна две последователни победи в турнирите от Диамантената лига в Лозана и Цюрих.

След спечелването на четвъртото си злато Тентоглу заяви: “Това беше един от най-трудните финали, в които съм участвал. Справям се добре при всякакви условия, но този вятър беше изключително тежък за нас, скачачите на дължина. Това не беше просто обикновен скок от 8.40 м за мен. Беше голям скок. Така че го оценявам високо. Това е една от най-ценните ми победи, защото сезонът е сложен за мен. Това е началото на завръщането към златните медали.“

След като спечели четвъртия си златен медал в спринта със смесената щафета 4х100 м, Ейми Хънт сподели: “О, боже мой, на седмото небе съм. И да завърша така с някои от най-добрите ми приятели в спорта. С Джеремая (Азу) всъщност имаме рожден ден на една и съща дата, така че сме почти близнаци. Да го постигнем заедно е невероятно, особено като се има предвид, че за първи път направихме тази смяна преди около час по време на загрявката. Първият ни опит, а вижте колко гладко се получи. Истински професионалисти. Усещането беше малко като когато чакаш на опашка за влакче в увеселителен парк, леко си нервен и виждаш спусканията и всичко останало.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 11180
  • 6
Александра Начева за конкуренцията: Възхищавам се на Габи, Виктория Ангелова е голям талант

Александра Начева за конкуренцията: Възхищавам се на Габи, Виктория Ангелова е голям талант

  • 10 сеп 2026 | 16:22
  • 6566
  • 1
Алекс Начева мечтае да отвори собствен медицински център

Алекс Начева мечтае да отвори собствен медицински център

  • 10 сеп 2026 | 16:15
  • 2560
  • 18
Начева разкри майчините думи, които са я вдъхновили в един от най-тежките моменти в нейната кариера

Начева разкри майчините думи, които са я вдъхновили в един от най-тежките моменти в нейната кариера

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 6568
  • 11
Божидар Саръбоюков закрива сезона на 12 септември в Будапеща

Божидар Саръбоюков закрива сезона на 12 септември в Будапеща

  • 10 сеп 2026 | 15:43
  • 799
  • 0
Кър отговори на критиките преди сблъсъка с Ингебригтсен: Не съм робот

Кър отговори на критиките преди сблъсъка с Ингебригтсен: Не съм робот

  • 10 сеп 2026 | 11:18
  • 2787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 12099
  • 43
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 3914
  • 8
Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 13:06
  • 10039
  • 7
БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 19701
  • 89
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 14503
  • 21
Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

  • 11 сеп 2026 | 09:56
  • 13981
  • 8