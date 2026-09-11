Тентоглу и Хънт бяха избрани за Атлети на Европа за август

Златните медалисти от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 Милтиадис Тентоглу и Ейми Хънт бяха избрани за Атлети на месец август в Европа за 2026 г. Хънт спечели безпрецедентните четири златни медала в спринтовите дисциплини на 100 м, 200 м, щафета 4х100 м и смесена щафета 4х100 м в Бирмингам 2026, докато Тентоглу завоюва своята четвърта поредна европейска титла в скока на дължина при мъжете.

Гръцкият атлет също така постигна две последователни победи в турнирите от Диамантената лига в Лозана и Цюрих.

След спечелването на четвъртото си злато Тентоглу заяви: “Това беше един от най-трудните финали, в които съм участвал. Справям се добре при всякакви условия, но този вятър беше изключително тежък за нас, скачачите на дължина. Това не беше просто обикновен скок от 8.40 м за мен. Беше голям скок. Така че го оценявам високо. Това е една от най-ценните ми победи, защото сезонът е сложен за мен. Това е началото на завръщането към златните медали.“

След като спечели четвъртия си златен медал в спринта със смесената щафета 4х100 м, Ейми Хънт сподели: “О, боже мой, на седмото небе съм. И да завърша така с някои от най-добрите ми приятели в спорта. С Джеремая (Азу) всъщност имаме рожден ден на една и съща дата, така че сме почти близнаци. Да го постигнем заедно е невероятно, особено като се има предвид, че за първи път направихме тази смяна преди около час по време на загрявката. Първият ни опит, а вижте колко гладко се получи. Истински професионалисти. Усещането беше малко като когато чакаш на опашка за влакче в увеселителен парк, леко си нервен и виждаш спусканията и всичко останало.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages