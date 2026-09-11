Финландия спечели дербито с Дания на старта на ЕвроВолей 2026

Един от съдомакините на ЕвроВолей 2026 за мъже - Финландия, започна с успех участието си в турнира. Волейболистите на "Суоми" надиграха Дания с 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) в първия си двубой от Група С на шампионата, игран снощи пред над 6500 зрители в зала "Нокиа Арена" в Тампере.

Вторите мачове в групата и на двата тима са утре (12 септември). Първо Дания ще играе с Нидерландия от 15,00 часа българско време, а след това от 18,00 часа Финландия ще излезе срещу Белгия.

Най-полезни за Финландия станаха Лука Мартила (2 аса, 56% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10) и Йоонас Йокела (1 блок, 2 аса и 70% ефективност в атака - +13) с по 17 точки за победата.

За Дания резервата Улрик Бо Даал реализира 13 точки (3 аса и 40% ефективност в атака - +8), а Оскар Мадсен завърши с 10 точки.

Снимки: CEV.EU

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