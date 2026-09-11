Италия стартира ЕвроВолей 2026 с убедителна победа под проливния дъжд в Неапол

Въпреки че метеорологичните условия създадоха редица предизвикателства и допълнителна (и нежелана) драма, четвъртък вечер ще остане в историята на волейбола. Световният шампион Италия започна кампанията си на ЕвроВолей 2026 за мъже с победа над Швеция с 3:0 (25:22, 25:21, 25:17) в исторически мач на открито, игран пред близо 6000 зрители на площад "Плебишито" – сърцето на Неапол. Това безпрецедентно шоу, макар и помрачено от две прекъсвания заради дъжд, даде тон на първенството, което вече постави нови стандарти за европейския волейбол.

В присъствието на италианския президент Серджо Матарела, началото на мача беше предшествано от величествено светлинно шоу и изпълнение на живо на известната група Planet Funk. Те превърнаха площад "Плебисцито" в своеобразна дискотека и волейболна арена на открито, предизвиквайки вълнуващи реакции и създавайки емблематични кадри, които ще се помнят дълго.

Боговете, обаче, не бяха напълно благосклонни, тъй като веднага след изпълнението на националните химни на Италия и Швеция от военен оркестър заваля дъжд. Притесненията бяха големи, тъй като прогнозите за времето не бяха обещаващи за остатъка от вечерта. Все пак, след кратко прекъсване, играта най-накрая започна, като играчите от двете страни на мрежата изглеждаха предпазливи, докато се опитваха да се приспособят към условията. Волейболът на такова елитно ниво почти винаги се играе на закрито и въпреки че Италия и Швеция имаха няколко тренировки, за да свикнат със специалното игрище, мачът започна с доста бавно темпо. Италия зададе тона с помощта на Матиа Ботоло, който отбеляза шест точки само в първия гейм. Въпреки, че Швеция успя да намали до 18:16, домакините се откъснаха отново при 22:18. Точно тогава играта беше прекъсната за втори път – този път за много по-дълго – отново заради проливен дъжд.

Имаше сериозни опасения дали мачът изобщо ще може да бъде подновен и завършен. Скоро, обаче, говорителят обяви, че играчите и на двата отбора са готови да се върнат на корта и да предложат шоуто, което публиката по трибуните и пред екраните заслужава. Феновете не спряха да пеят и да се забавляват и в крайна сметка играта бе възобновена, като Италия затвори първия гейм в своя полза при 25:22.

В повторение на паметния финал за златните медали на ЕвроВолей от 1989-а година, когато започна златната ера на италианския мъжки волейбол, Италия и Швеция отново се изправиха един срещу друг след много години. Швеция се бори здраво във втория гейм, но Италия винаги имаше предимство, като този път най-резултатни бяха Юри Романо и Даниеле Лавиа (25:21). Докато всички все още се притесняваха дали дъждът ще стои далеч от центъра на Неапол поне до края на мача, Италия изглеждаше решена да се възползва от възможността да приключи срещата в три гейма. "Адзурите" в крайна сметка го направиха с още по-убедителна победа с 25:17 в третия гейм, преди да се преместят в Модена, за да се присъединят към останалите отбори в група А – Словения, Чехия, Гърция и Словакия.

Юри Романо, Джовани Сангуинети и Даниеле Лавиа станаха най-резултатни за Италия съответно с 13, 12 и 11 точки за победата. Нито един шведски играч не завърши мача с двуцифрен точков актив, като Аксел Енлунд се отчете с 9 точки.

Снимки: CEV.EU

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