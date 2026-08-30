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СФК Светкавица 2014 с три от три

  • 30 авг 2026 | 00:07
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СФК Светкавица 2014 с три от три

В Добрич, СФК Светкавица 2014 (Търговище) спечели гостуването си на Устрем (Дончево) с 3:2 и продължава с пълен точков актив. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига. Играещият треньор Цветан Илиев осигури победата с хеттрика си. Пламен Шестаков  вкара за устрем само след 120 секунди игра. Илиев изравни в 28-ата минута. Дейвид Венциславов даде нов аванс на домакините, 120 секунди преди почивката. Съотношението се запази почти до края на мача, когато Илиев на два пъти разтресе мрежата на съперника.

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