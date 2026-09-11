Илиян Трифонов: Пореден тест

Утре втория отбор на Етър (Велико Търново) ще играе в Червен бряг с Партизан. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

„Пореден сериозен тест за отбора ни. Излизаме да покажем най-доброто на което сме способни в момента и да печелим точки. Наясно сме срещу кого се изправяме. Всички отбори се познаваме, изненади няма. Който е по-концентриран и устойчив физически и психически през 90-те минути е с по-големи шансове за успех. Продължаваме да развиваме младите ни футболисти за първия отбор“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на „виолетовите“.

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