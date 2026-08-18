Илиян Трифонов за свършеното и амбициите на Етър II

Последният сезон беше успешен за втория отбор на Етър (Велико Търново) в Северозападната Трета лига.

Очакванията за предстоящата кампания коментира пред Sportal.bg треньора Илиян Трифонов.

„Подготовката протече според програмата. Дали сме готови, ще покажат резултатите в предстоящите мачове от първенството. Не сме спирали да работим, има още много за да се подобряваме във всички аспекти. Ще разчитаме на млади момчетата, които са от детско-юношеската школа на нашия клуб. Основният приоритет на Етър II – изграждане, развитие и интегриране на младите в мъжкия футбол – първият отбор на Етър. Във всеки мач ще играем да вземем като резултат и да демонстрираме игрово израстване. Първенството ще е оспорвано. Всички отбори се познаваме. Който е по-мотивиран, по-устойчив психически и физически, е с по-големи шансове за успех“.

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