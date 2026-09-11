Николай Боянов: Подготвени са и резултатни

Утре, Партизан (Червен бряг) приема втория отбор на Етър във Велико Търново. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападна Трета лига.

„Очаква ни много труден мач. Срещу нас е натрениран противник. Вкараха по два гола на Ком и Академик, което подсказва, че трябва да намерим начин да неутрализираме атаката им. Имаме доста кадрови проблеми. Дано до мача да ги сведем до минимум. Най-важното е да подходим максимално сериозно, да направим битка“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим.

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