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  3. Николай Боянов: Подготвени са и резултатни

Николай Боянов: Подготвени са и резултатни

  • 11 сеп 2026 | 07:57
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Николай Боянов: Подготвени са и резултатни

Утре, Партизан (Червен бряг) приема втория отбор на Етър във Велико Търново. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападна Трета лига.

„Очаква ни много труден мач. Срещу нас е натрениран противник. Вкараха по два гола на Ком и Академик, което подсказва, че трябва да намерим начин да неутрализираме атаката им. Имаме доста кадрови проблеми. Дано до мача да ги сведем до минимум. Най-важното е да подходим максимално сериозно, да направим битка“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим. 

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