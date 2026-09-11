Росен Крумов за битката в Сливница

Едноименният тим на Костинброд ще играе утре в Сливница със Сливнишки герой. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Дербитата винаги са непредсказуеми. Гостуваме на един от добре представящите се отбори през настоящия сезон. Казаното дотук не ни притеснява. Вълнуваме се основно, какво ще направим ние в предстоящите 90 минути. Ако се представим според възможностите си и сме концентрирани в завършващата фаза на атаката, можем да се надяваме на точки“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

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