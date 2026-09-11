Испания е на полуфинал на Световното по баскетбол за жени след успех над Австралия

Националният отбор на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по баскетбол за жени в Берлин, Германия. Европейските вицешампионки победиха убедително състава на Австралия с 89:66 в последния четвъртфинален сблъсък от турнира.
С този успех испанките си осигуриха двубой срещу защитаващия титлата си отбор на САЩ. Срещата ще се състои в събота, 12 септември. Испания се завръща сред най-добрите четири в света, след като беше неизменен участник в тази фаза на надпреварата в три поредни издания между 2010 и 2018 година.
В другия полуфинален мач един срещу друг ще се изправят отборите на Франция и домакина Германия.
Испанският тим наложи волята си още от самото начало на мача срещу Австралия. След първата четвърт резултатът беше 31:17, а на полувремето преднината им нарасна до 58:37. Преди заключителните десет минути испанките водеха със 70:51, с което предрешиха крайния изход.
Най-резултатна за победителките беше натурализираната американка Меган Густафсон, която завърши с 16 точки и 2 борби. За австралийския тим се отличиха Алекс Уилсън и Клои Биби.
Финалът на Световния шампионат за жени през 2026 година е насрочен за неделя, 13 септември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google