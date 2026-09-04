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Австралия и Япония стартираха с победи на Световното първенство

  • 4 сеп 2026 | 15:23
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Австралия и Япония стартираха с победи на Световното първенство

Световното първенство по баскетбол за жени стартира с победи на бронзовия медалист от предишния шампионат Австралия и Япония. Първенството се провежда в германския град Берлин и ще продължи до 13 септември.

Баскетболистките на Австралия се наложиха над Пуерто Рико със 70:54 в първия двубой от група С, където са още Белгия и Турция.

Стефани Талбът бе най-резултатна за успеха на австралийките, реализирайки 19 точки, 8 борби и 2 асистенции.

Япония надигра състава на Мали със 102:97 първата среща от група А, където се състезават още тимовете на Испания и домакините от Германия.

За победата на японския отбор най-резултатна беше Саки Хаяши, която завърши с 27 точки, 3 борби и 1 асистенция.

В следващите мачове от програмата за деня ще има и българско участие, тъй като генералният мениджър на Националната баскетболна лига Сандра Велчева-Хънт ще бъде технически делегат на две от днешнити срещи в Берлин - на повторението на финала от 2022 година между САЩ и Китай в група D, както и на късния двубой между Италия и Чехия.

България има и още един представител на Световното първенство - Людмил Хаджисотиров, който е ангажиран като ФИБА скаут - спортно-технически анализатор.

Снимка: ФИБА

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