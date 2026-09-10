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Росица Денчева отстрани водачката в схемата и достигна до 1/4-финал в Анталия

  • 10 сеп 2026 | 15:48
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Росица Денчева отстрани водачката в схемата и достигна до 1/4-финал в Анталия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отстрани водачката в схемата и достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите УТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната плевенчанка, която премина през квалификациите, спечели срещу поставената под номер 1 Франческа Джоунс (Великобритания) със 7:6(5), 5:7, 6:4 за два часа и 41 минути.

Денчева на два пъти навакса пробив пасив в първия сет, за да стигне до тайбрек, в който поведе с 5:3, допусна изравняване, но с минипробив и две поредни точки си осигури аванс в общия резултат. Във втората част българката изостана с 0:3 след ранен пробив, но успя да изравни до 3:3. При изоставане с 5:6 българката загуби подаването си на нула, след което срещата навлезе в решаващ трети сет.

В неговото начало двете си размениха по два пробива, а ключовият момент дойде при 4:4, когато Денчева спечели подаването на Джоунс, а в следващия гейм сервира успешно за победата.

Следващата съперничка на българката ще бъде победителката от двубоя между Мария Карле (Аржентина) и Ева Ведер (Нидерландия).

С този успех Росица Денчева заработи 27 точки за рангслитата на УТА, в която през следващата седмица ще запише рекордно класиране, както и 3450 долара от наградния фонд на надпреварата.

По-късно днес тя ще продължи участието си и в четвъртфиналите на двойки с Мариана Дражич (Хърватия) срещу чехкините Анета Кучмова и Анета Лабоуткова.

Другата родна представителка в турнира - първата ракета на страната Елизара Янева, която е поставена под номер 5, ще играе утре в четвъртфиналите на сингъл срещу Ирене Бурийо (Испания).

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