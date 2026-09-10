Цинвън Чжън смята, че US Open й е помогнал да намери играта си

Китайската тенисистка Цинвън Чжън стигна до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис, като за да постигне това, трябваше да мине през квалификациите. Тя се наслаждава на форма, която малцина очакваха, че може да покаже в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Олимпийската шампионка преживя истинска въртележка от възходи и падения в кариерата си през последните две години, като се смъкна от топ 10 през 2024 година до 121-во място в световната ранглиста след контузия в лакътя, която заплашваше да провали напълно кариерата ѝ.

Но незабележителният сезон 2026, белязан с ранни отпадания, отстъпи място на една от най-вълнуващите истории на последния голям турнир за годината, където Чжън стана първата квалификантка след Ема Радукану през 2021, достигнала до четвъртфиналите.

"Хубавото е, че знам как да се състезавам по-добре, отколкото в началото на годината", каза Чжън, която в сряда загуби от втората в схемата Елена Рибакина слез 6:3, 1:6, 4:6.

"В началото на годината бях малко извън ритъма на турнирите и очевидно този турнир ми помага да се намеря малко по малко", добави азиатката.

Чжън направи най-големия обрат в турнира, след като обърна резултата след изоставане с пет гейма в решаващия сет срещу съперничката си от третия кръг Мадисън Кийс, а след това и в първия сет от мача си в четвъртия кръг срещу шесткратната победителка в турнири от Големия шлем Ига Швьонтек.

Тя може да очаква героично посрещане у дома, като предстои азиатската серия от турнири, а Чжън е една от най-ярките тенис звезди на Китай. "Винаги съм много развълнувана да играя в Китай, особено след като преминах през квалификациите за US Open и стигнах чак дотук. Това беше наистина много, много труден път за мен", сподели тя пред репортерите. "Просто искам да запазя спокойствие и да тренирам ден след ден, да се концентрирам мач след мач, да се фокусирам върху настоящето, защото когато умът ти се опитва да бъде навсякъде и мисли прекалено много, това не помага."

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