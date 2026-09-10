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  3. Калояна Налбантова стартира с победа в Белгия

Калояна Налбантова стартира с победа в Белгия

  • 10 сеп 2026 | 18:09
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Калояна Налбантова стартира с победа в Белгия

Калояна Налбантова стартира с победа на сингъл при жените на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Поставената под номер 2 в схемата българка спечели без проблеми срещу Сиофра Флин (Ирландия) с 21:13, 21:6 за 31 минути на корта.

Илиян Стойнов записа 2 победи в квалификациите на турнир по бадминтон в Белгия
Илиян Стойнов записа 2 победи в квалификациите на турнир по бадминтон в Белгия

По-късно днес възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе във втория кръг срещу квалификантката от Тайван Чжъ-юн Чън.

Другите български представители допуснаха поражения. Христомира Поповска загуби от четвъртата поставена Ивоне Ли (Германия) с 11:21, 11:21, а смесената двойка Евгени Панев и Габриела Стоева от шведите Филип Карлборг и Тилда Сьор с 15:21, 13:21.

В квалификациите участваха още Илиян Стойнов и Цветомир Стоянов.

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Снимки: Sportal.bg

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