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Сестри Стоеви стартираха с победа във Финландия

  • 7 окт 2026 | 13:06
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Сестри Стоеви стартираха с победа във Финландия

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" във Вантаа (Финландия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3 в схемата, постигнаха лесен успех над квалификантките Щайн Кюсперт и Изабел Лохау (Германия) с 21:10, 21:11 за 33 минути на корта.

Сестрите доминираха изцяло в двубоя, а във втория кръг утре ще играят срещу победителките от мача между Фиона Халберг/Елин Йолинг (Швеция) и Мартина Корсини/Ема Пичинин (Италия).

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