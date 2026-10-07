Националите по тенис на маса заминават с амбиции за добро представяне на Европейското

С амбиция за добро представяне заминават българските състезатели за европейското първенство по тенис на маса, което ще се проведе в Любляна между 11 и 18 октомври. Старши треньорът на националния отбор Деян Георгиев изрази надежда, че по-опитните състезатели в лицето на Мария Йовкова и Петьо Кръстев, както и младият талант Йоан Величков ще имат силите да преминат квалификациите, представляващи групова фаза. На първенството в словенската столица страната ни ще бъде представяна още и от младите Виктория Персова и Цветелина Георгиева.

"При мъжете капитан е Петьо Кръстев, който ни е най-опитният състезател. Йоан Величков преди броени дни зае шесто в място в турнира на десетте най-добри в Европа до 19 години, което само показва неговото добро ниво. В момента той е в Германия, където води подготовка в техния национален тенис център в Дюселдорф. През годината той има два медала от европейски първенства, пето място до 21 години, има и изяви на Световните купи. При жените Мария Йовкова е капитан на нашия отбор. Тя е изявен състезател, медалист от европейско първенство. Надявам се и младите момичета покрай нея да вземат от нейния опит", каза Деян Георгиев.

"Като цели сме си поставили преминаване на груповата фаза и влизане в основната схема. Надявам се да имаме класирания за осминафинали, за да придобием един по-добър ранкинг за в бъдеще. Надявам се подготовката да е преминала добре, но те имат добра игрова подготовка, защото до последно играха за клубовете си в чужбина", добави още треньорът.

"Силите са много изравнени и ако покажа най-доброто от себе си, ще имам шанс", заяви Петьо Кръстев.

Мария Йовкова определи предстоящия шампионат като "едно от най-трудните състезания".

"Много съм развълнувана за предстоящото европейско първенство. Лично за мен това е едно от най-трудните състезания. Тази година гледам по-положително на нещата. Подготовката мина много добре. С момичетата участвахме на Балканското първенство в Сараево, направихме и много силен турнир в Панагюрище. Радвам се, че направих качествени мачове преди европейското. Чувствам се в добър игрови ритъм. Всеки ден тренираме по два пъти, а и психологически се чувствам много по-освободена. Надявам се на добри резултати както в индивидуалната дисциплина, така и на двойки, където ще играя с Петьо Кръстев и с Вики Персова. Там са и моите най-големи успехи", каза Мария Йовкова.

На пресконференцията трябваше да присъства и новият председател на Българската федерация по тенис на маса Людмил Георгиев, но ангажимент го възпрепятства. В негово отсъствие ръководството на федерацията бе представено от генералния секретар Михаил Фролошки.

"За разлика от много други федерации, при нас преминаването на властта от Стефан Китов към Людмил Георгиев премина напълно плавно и безпроблемно. Основният проблем пред нас остава финансирането, макар и да не се нуждаем от чак толкова много пари. Настоящият бюджет на федерацията е 204 000 евро, като две трети от него отива за покриване на разходите по състезания. Търсим генерален спонсор и вярвам, че ще намерим такъв. На аматьорско ниво няма друг спорт в България, който да има така добре развита структура. Ние имаме Висша лига, "А" група - Северна и Южна, "Б" група - Северна и Южна, както и четири аматьорски дивизии. Така че откъм масовост вече сме постигнали целта, въпросът е да можем да изграждаме професионални спортисти", посочи Фролошки.

Националният селекционер Деян Георгиев бе попитан и възможно ли е в тима да бъде взет натурализиран играч, на което той отговори, че не се мисли в тази посока. Георгиев обаче не отхвърли възможността да бъде взет треньор от чужбина, който с опита си да помогне за развитието на младите състезатели в страната.



Снимка: Пресклуб "България"

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