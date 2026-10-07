Южна Африка се стреми към историческо домакинство на Олимпийските игри през 2036 г.

Република Южна Африка е сред седемте държави, които са заявили официален интерес към организирането на Летните олимпийски игри през 2036 г. При успешен развой страната би станала първият домакин на най-големия спортен форум на африканския континент, потвърдиха от Международния олимпийски комитет (МОК).

Сред кандидатите, които се надяват на своето първо домакинство, са също Унгария, Индия, Катар и Турция. В надпреварата се включват и две държави с предишен опит в провеждането на Летни олимпийски игри – Германия и Южна Корея.

От МОК съобщиха, че и седемте държави участват в “постоянен диалог“ с ръководния орган, като крайният срок за подаване на заявления за интерес е 31 октомври. През ноември кандидатите ще представят виртуални презентации пред Комисията за бъдещи домакини, а оценките за осъществимост ще бъдат финализирани от МОК до март 2027 г. След това съответните национални олимпийски комитети ще преминат към етап на стратегически диалог.

Проектът на Южна Африка включва съвместно разпределение на състезанията между три града – Кейптаун, Дърбан и Йоханесбург. Дърбан трябваше да приеме Игрите на Британската общност през 2022 г., но оттегли домакинството си през 2017 г.

Индийската кандидатура е съсредоточена около град Ахмедабад, който спечели домакинството на Игрите на Британската общност за 2030 г. и кандидатства за Азиатските игри през 2038 г. В града се намира внушителният стадион “Нарендра Моди“ с капацитет от 132 000 зрители, кръстен на родения там министър-председател на страната. На това съоръжение се проведоха четири от последните пет финала в Индийската висша лига по крикет.

Унгария и Катар залагат на своите столици – Будапеща и Доха. Катар прие Световното първенство по футбол през 2022 г. с няколко модерни стадиона в столицата, докато в Будапеща се проведоха Световното първенство по плувни спортове през 2022 г. и Световното първенство по лека атлетика през 2023 г.

Истанбул е изборът на Турция след неуспешни опити за домакинство през 2000, 2008 и 2020 г. Най-големият турски град предстои да организира Европейските игри през 2027 г.

Германия, която организира Игрите през 1936 г. в Берлин и през 1972 г. в Мюнхен, отново обмисля кандидатура чрез баварската столица. Проектът на Южна Корея пък обединява домакина от 1988 г. Сеул и провинция Северна Чолла.

От МОК уточниха също, че се провеждат предварителни и необвързващи консултации с няколко олимпийски комитета относно домакинства след 2036 г. През май правителството на Обединеното кралство съобщи, че води разговори за евентуална подкрепа на кандидатури за Олимпийските и Паралимпийските игри през 40-те години на века.

Вече е известно, че Летните игри през 2028 г. ще се проведат в Лос Анджелис, а през 2032 г. домакин ще бъде австралийският град Бризбън, с което страната ще посрещне олимпийския огън отново след 32-годишна пауза.

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