Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Победихме и Азербайджан на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 г.

  • 7 окт 2026 | 15:35
  • 129
  • 0
Победихме и Азербайджан на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 г.

Тимът на България записа нова победа на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

Националите надделяха над Азербайджан с 2:0. Утре за състава предстои двубой с Филипините.

До момента на шампионата България е с баланс две победи и две загуби.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Топалов игра срещу 30 едновременно в шахматна магия на остров Капри

Топалов игра срещу 30 едновременно в шахматна магия на остров Капри

  • 7 окт 2026 | 09:18
  • 3143
  • 1
Седем наши бадминтонисти ще участват на турнир в Истанбул

Седем наши бадминтонисти ще участват на турнир в Истанбул

  • 7 окт 2026 | 08:48
  • 937
  • 1
България с първа победа на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 години

България с първа победа на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 години

  • 6 окт 2026 | 21:51
  • 967
  • 1
Калояна Наблантова оказа сериозна съпротива, но загуби от 11-тата в света

Калояна Наблантова оказа сериозна съпротива, но загуби от 11-тата в света

  • 6 окт 2026 | 16:48
  • 795
  • 0
Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 17003
  • 65
Легендарният алпинист Александър Хубер гост на 21-ите Дни на предизвикателствата

Легендарният алпинист Александър Хубер гост на 21-ите Дни на предизвикателствата

  • 6 окт 2026 | 13:36
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 27769
  • 38
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

  • 7 окт 2026 | 14:15
  • 4616
  • 8
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 4471
  • 7
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 61590
  • 141
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 2009
  • 1
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 16816
  • 20