Победихме и Азербайджан на Световното отборно първенство по бадминтон до 19 г.

Тимът на България записа нова победа на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

Националите надделяха над Азербайджан с 2:0. Утре за състава предстои двубой с Филипините.

До момента на шампионата България е с баланс две победи и две загуби.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

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