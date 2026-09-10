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  3. Илиян Стойнов записа 2 победи в квалификациите на турнир по бадминтон в Белгия

Илиян Стойнов записа 2 победи в квалификациите на турнир по бадминтон в Белгия

  • 10 сеп 2026 | 14:42
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Илиян Стойнов записа 2 победи в квалификациите на турнир по бадминтон в Белгия

Националът Илиян Стойнов записа две победи в квалификациите на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Той спечели последователно срещу Жулиен Верхайен (Белгия) с 21:12, 21:15, Джеймс Робъртсън (Шотландия) с 21:13, 19:21, 21:14, но в третата си среща загуби от четвъртия поставен в схемата на пресявките Дейвид Ким (Дания) с 19:21, 8:21.

Стойнов и Христомира Поповска постигнаха една победа и едно поражение в квалификациите на смесени двойки, а на двойки мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов отстъпиха пред Ивън Кени и Джош Тейлър (Шотландия) с 23:21, 13:21, 17:21.

По-късно днес Калояна Налбантова, която е номер 2 в схемата, започва срещу Сиофра Флин (Ирландия), Поповска ще играе срещу четвъртата поставена Ивоне Ли (Германия), а смесената двойка Евгени Панев и Габриела Стоева срещу шведите Филип Карлборг и Тилда Сьор. 

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