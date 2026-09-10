Де Пол се присмя на “глупака” Левандовски: Аз съм световен шампион, а ти какво си спечелил?

По време на снощното равенство 1:1 между Чикаго Файър и Интер Маями се стигна до спречкване между звездата на домакините Роберт Левандовски и аржентинския национал в състава на гостите Родриго де Пол.

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В даден момент от мача полският нападател си размени изблъсквания с Иън Фрей. Това не се хареса на полузащитника, който веднага се нахвърли на Левандовски и на свой ред го избута на два пъти. Също така двамата си размениха няколко реплики, като според информациите едно от нещата, които Де Пол е казал на противниковия голмайстор било: “Кой си ти, глупако? Аз съм спечелил Копа Америка два пъти и веднъж Световно първенство, ами ти?”

🚨🚨🎙️| Rodrigo de Paul to Robert Lewandowski:



"Who are you? DUMMY! I have won 2 Copa America's and 1 World Cup, and you?!" pic.twitter.com/LZJmL2ifXc — CentreGoals. (@centregoals) September 10, 2026

Любопитното е, че докато на международно ниво 32-годишният халф има предимство със своите четири трофея срещу нула такива на Левандовски, то в клубно отношение разликата помежду им е огромна. Единственият клубен трофей на Де Пол е титлата в Мейджър Лийг Сокър с Интер Маями през миналата година. От друга страна, 38-годишният нападател може да се похвали с невероятните 33 трофея с екипите на Лех (Познан), Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и Барселона, включително 14 национални титли и един триумф в Шампионската лига. Към тях той може да прибави куп индивидуални отличия, сред които две награди от ФИФА за най-добър играч на годината и две “Златни обувки”.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Rodrigo De Paul mocked Robert Lewandowski last night, calling him a “dummy” and asking him what trophies he has won.



Lewandowski has won 33 TROPHIES throughout his career, as well as two European Golden Shoes and two FIFA The Best awards.



Rodrigo De Paul has won FIVE… pic.twitter.com/yczj44RC72 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 10, 2026

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Снимки: Gettyimages