Де Пол се присмя на “глупака” Левандовски: Аз съм световен шампион, а ти какво си спечелил?

По време на снощното равенство 1:1 между Чикаго Файър и Интер Маями се стигна до спречкване между звездата на домакините Роберт Левандовски и аржентинския национал в състава на гостите Родриго де Пол.
Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски
В даден момент от мача полският нападател си размени изблъсквания с Иън Фрей. Това не се хареса на полузащитника, който веднага се нахвърли на Левандовски и на свой ред го избута на два пъти. Също така двамата си размениха няколко реплики, като според информациите едно от нещата, които Де Пол е казал на противниковия голмайстор било: “Кой си ти, глупако? Аз съм спечелил Копа Америка два пъти и веднъж Световно първенство, ами ти?”
Любопитното е, че докато на международно ниво 32-годишният халф има предимство със своите четири трофея срещу нула такива на Левандовски, то в клубно отношение разликата помежду им е огромна. Единственият клубен трофей на Де Пол е титлата в Мейджър Лийг Сокър с Интер Маями през миналата година. От друга страна, 38-годишният нападател може да се похвали с невероятните 33 трофея с екипите на Лех (Познан), Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и Барселона, включително 14 национални титли и един триумф в Шампионската лига. Към тях той може да прибави куп индивидуални отличия, сред които две награди от ФИФА за най-добър играч на годината и две “Златни обувки”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages