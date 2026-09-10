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Де Пол се присмя на “глупака” Левандовски: Аз съм световен шампион, а ти какво си спечелил?

  • 10 сеп 2026 | 16:08
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Де Пол се присмя на “глупака” Левандовски: Аз съм световен шампион, а ти какво си спечелил?

По време на снощното равенство 1:1 между Чикаго Файър и Интер Маями се стигна до спречкване между звездата на домакините Роберт Левандовски и аржентинския национал в състава на гостите Родриго де Пол.

Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски
Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

В даден момент от мача полският нападател си размени изблъсквания с Иън Фрей. Това не се хареса на полузащитника, който веднага се нахвърли на Левандовски и на свой ред го избута на два пъти. Също така двамата си размениха няколко реплики, като според информациите едно от нещата, които Де Пол е казал на противниковия голмайстор било: “Кой си ти, глупако? Аз съм спечелил Копа Америка два пъти и веднъж Световно първенство, ами ти?”

Любопитното е, че докато на международно ниво 32-годишният халф има предимство със своите четири трофея срещу нула такива на Левандовски, то в клубно отношение разликата помежду им е огромна. Единственият клубен трофей на Де Пол е титлата в Мейджър Лийг Сокър с Интер Маями през миналата година. От друга страна, 38-годишният нападател може да се похвали с невероятните 33 трофея с екипите на Лех (Познан), Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и Барселона, включително 14 национални титли и един триумф в Шампионската лига. Към тях той може да прибави куп индивидуални отличия, сред които две награди от ФИФА за най-добър играч на годината и две “Златни обувки”.

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Снимки: Gettyimages

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