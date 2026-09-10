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Божидар Саръбоюков закрива сезона на 12 септември в Будапеща

  • 10 сеп 2026 | 15:43
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Божидар Саръбоюков закрива сезона на 12 септември в Будапеща

Божидар Саръбоюков ще закрие успешния си сезон с участие на 12 септември (събота) в дебютното издание на World Athletics Ultimate Championship в Будапеща. Националният рекордьор в скока на дължина ще бъде единственият българин в първия по рода си абсолютен шампионат на Световната атлетика.

Надпреварата ще определи шампиона на шампионите. Тя противопоставя олимпийски и световни шампиони, победителите от финала на Диамантената лига и атлетите с най-предно класиране в световната ранглиста. Всички те ще премерят сили в състезание, което обещава безпрецедентно шоу за зрителите и исторически награден фонд от 10 млн. долара.

През лятото Саръбоюков спечели бронзов медал от Европейското първенство в Бирмингам, подобри националния рекорд и взе участие във всеки един от турнирите от Диамантената лига, записвайки три подиума, сред които и една победа.

В скока на дължина осемте атлети ще започнат с по два опита. След тях първите шестима в класирането ще направят трети, а само четиримата най-добри ще стигнат до четвъртия и последен опит. За първо място атлетите ще спечелят 150 хиляди долара, за второ – 75 хиляди, а за трето – 40 хиляди. Състезанието в скока на дължина с участието на Божидар можете да гледате по Max Sport 2 на 12 септември, събота от 19:00 часа.

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