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Волейболният Дунав започна подготовка за новия сезон с тренировки на Градския стадион в Русе

  • 10 сеп 2026 | 14:30
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Волейболният Дунав започна подготовка за новия сезон с тренировки на Градския стадион в Русе

Волейболният Дунав Русе започна подготовката си за новия сезон в мъжката Супер Волей с тренировки на Градския стадион в крайдунавския град. В заниманията на този етап участват 10 волейболисти, съобщи за БТА старши треньорът на тима Красимир Миронов. В началния етап от подготовката акцентът е поставен върху физическите упражнения.

Миронов съобщи още, че централният блокировач Владимир Христов и либерото Марио Дамянов ще продължат да играят за Дунав и през сезон 2026/2027. Двамата са русенци и са юноши на клуба.

Христов ще започне своя 13-и сезон със синята фланелка. Той дебютира за представителния отбор на Дунав през 2008 година. 22-годишният Дамянов пък дебютира при мъжете през сезон 2022/2023.

„Очакваме още две нови попълнения в близките дни“, каза още за БТА Миронов.

През миналата седмица Дунав обяви привличането на централния блокировач Константин Стойков, роден през 2006 година, и 19-годишния посрещач Георги Антов. Селекцията е част от подготовката на русенския клуб за третия му пореден сезон в елита.

Дунав запази в състава си посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Костов ще играе за русенци за шеста година, а Митев ще съчетава състезателните си задължения с работа в треньорския щаб, където ще отговаря и за кондиционната подготовка.

По-рано клубът привлече младите разпределители Маркус Венсбергс от Латвия и Виктор Маринов от Волейболна академия „Стойчев-Казийски“, както и диагонала Александър Шопов, възпитаник на същата академия.

В състава се завръща либерото Симеон Добрев, също юноша на клуба. В представителния отбор възможност за изява ще получи и централният блокировач Кан Добруджан, който се възстановява от контузия.

Централният блокировач Любчо Янков остава в Дунав за трета поредна година. Капитанът Ангел Павлов също продължава кариерата си в Русе, като през новия сезон ще запише 18-ата си кампания със синята фланелка и ще се приближи до границата от 400 официални мача за клуба.

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