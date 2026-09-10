Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Боян Йорданов със страхотно признание от Гръцката федерация по волейбол

Боян Йорданов със страхотно признание от Гръцката федерация по волейбол

  • 10 сеп 2026 | 13:53
  • 1074
  • 0

Бившият национал Боян Йорданов получи специална награда от Гръцката федерация по волейбол във вторник вечерта.

Диагоналът, който за последно игра в Арис (Солун) и му помогна да се класира в елита на Гърция, повече от 15 години се състезава в южната ни съседка.

43-годишният Супер Бобо, който наскоро прекрати състезателната си кариера, е носил екипите на Олимпиакос, Панатинайкос, Патра, Кифисия, Фойникас, Милон, Полихинти и Арис.

“За мен е изключителна чест и привилегия да получа тази награда”, заяви Боян Йорданов на официалната церемония в Атина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България запази 9-ото място в световната ранглиста

България запази 9-ото място в световната ранглиста

  • 10 сеп 2026 | 09:03
  • 8388
  • 2
Министърът на спорта: Нашите момчета се раздадоха докрай, показаха характер и горд български дух!

Министърът на спорта: Нашите момчета се раздадоха докрай, показаха характер и горд български дух!

  • 10 сеп 2026 | 08:51
  • 872
  • 2
Микаела Стоянова започна подготовка с Мачерата

Микаела Стоянова започна подготовка с Мачерата

  • 10 сеп 2026 | 00:52
  • 1513
  • 5
Волейболният Арда (Кърджали) избра ново ръководство

Волейболният Арда (Кърджали) избра ново ръководство

  • 10 сеп 2026 | 00:42
  • 1356
  • 0
"Пиаца дел Плебишито" в Неапол ще бъде домакин на исторически мач на откриването на ЕвроВолей 2026 в Италия

"Пиаца дел Плебишито" в Неапол ще бъде домакин на исторически мач на откриването на ЕвроВолей 2026 в Италия

  • 10 сеп 2026 | 00:30
  • 3166
  • 0
Латвия изненада Румъния на старта на ЕвроВолей 2026

Латвия изненада Румъния на старта на ЕвроВолей 2026

  • 10 сеп 2026 | 00:18
  • 2172
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 29294
  • 50
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

  • 10 сеп 2026 | 13:48
  • 35912
  • 44
ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

  • 10 сеп 2026 | 12:18
  • 18926
  • 122
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 12462
  • 42
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 216437
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 9785
  • 1