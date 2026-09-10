Боян Йорданов със страхотно признание от Гръцката федерация по волейбол

Бившият национал Боян Йорданов получи специална награда от Гръцката федерация по волейбол във вторник вечерта.

Диагоналът, който за последно игра в Арис (Солун) и му помогна да се класира в елита на Гърция, повече от 15 години се състезава в южната ни съседка.

43-годишният Супер Бобо, който наскоро прекрати състезателната си кариера, е носил екипите на Олимпиакос, Панатинайкос, Патра, Кифисия, Фойникас, Милон, Полихинти и Арис.

“За мен е изключителна чест и привилегия да получа тази награда”, заяви Боян Йорданов на официалната церемония в Атина.

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