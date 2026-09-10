Кър отговори на критиките преди сблъсъка с Ингебригтсен: Не съм робот

Британският лекоатлет Джош Кър заяви, че е “много щастлив“ да види Якоб Ингебригтсен отново в състезанията, но е категоричен, че “няма да загуби“, когато двамата подновят ожесточеното си съперничество на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate този уикенд.

Дългогодишната им словесна война се разпали отново, след като Ингебригтсен разкритикува решението на Кър да пропусне Европейското първенство в Бирмингам миналия месец. На него норвежецът отбеляза завръщането си след дълго лечение на контузия със златния медал на 5000 метра.

Бягането на 1500 метра за мъже на първото издание на шампионата Ultimate в Будапеща този уикенд ще бъде още по-напрегнато, след като 25-годишният Ингебригтсен нарече съперниците си “куп страхливци“ на финала на Диамантената лига миналата седмица.

В разговор с медиите преди шампионата Кър не пожела да коментира директно последните изказвания на Ингебригтсен по негов адрес, но призна, че присъствието им ще донесе “много повече енергия“ на събитието.

“Като цяло съм много щастлив, че той отново се състезава“, каза 28-годишният Кър.

“Мисля, че това е страхотно за нашата дисциплина. Той е един от най-добрите бегачи на 1500 и 5000 метра за всички времена.“

“Няма да загубя, но съм развълнуван да изляза и да се състезавам.“

Кър добави: “Шампионатно бягане на 1500 или 5000 метра е много по-различно от това, с което той е свикнал в момента, завръщайки се след дълготрайна контузия.“

“Така че предвиждам известни затруднения от негова страна.“

Въпреки че интересът към тяхното завладяващо съперничество надхвърли границите на спорта, Кър и Ингебригтсен не са се изправяли един срещу друг от две години.

При последната им среща на Диамантената лига в Цюрих през септември 2024 г. Ингебригтсен се класира втори, а Кър – пети. Това се случи месец след като британецът бе изпреварен за олимпийското злато от американеца Коул Хокър, а Ингебригтсен остана без медал.

Именно около големите първенства се разви една от най-завладяващите сюжетни линии в спорта в последно време, както на пистата, така и извън нея.

Честата им размяна на реплики нагнетяваше напрежението между вълнуващите им сблъсъци. Ингебригтсен спечели олимпийско злато преди пет години. Кър взе световната титла през 2023 г. Хокър се възползва от битката им, за да ги надвие в Париж.

След успешното си завръщане след 11-месечно отсъствие заради проблем с ахилеса, Ингебригтсен заяви, че е “много“ разочарован от отсъствието на Кър от Европейското и заяви, че атлетите, които пропускат големи състезания, “разрушават“ спорта.

Кър отдавна беше обявил, че тези шампионати не са част от плановете му за 2026 г., като вместо това се фокусира върху подобряването на 27-годишния световен рекорд на една миля в Лондон и спечелването на злато от Игрите на Британската общност в Глазгоу това лято, след като през март си върна световната титла на 3000 метра в зала.

Предпочитаният подход на Кър за всеки сезон е да определи три или четири големи дати в опит да избегне контузии и непостоянни резултати.

“Следващите три години ще бъдат едни от най-големите в кариерата ми. Няма да бъда алчен“, каза Кър, чиято защита на световната титла бе прекратена от разкъсване на прасеца преди 12 месеца.

“Първият въпрос, който ми зададоха, след като подобрих световния рекорд на миля, беше: “Кога ще атакуваш рекорда на 1500 метра?“, а нещата просто не са толкова лесни.“

“В крайна сметка аз съм човешко същество. Не съм робот. Мисля, че ако искаш да имаш кариера, дълга 10-12 години, не можеш да се състезаваш непрекъснато.“

Световният шампионат Ultimate ще се проведе в Будапеща, където Кър победи Ингебригтсен за световното злато на 1500 метра преди три години.

Поради ограничения брой състезания, нито Кър, нито Ингебригтсен се класираха за събитието, но получиха специални покани от управляващия орган на спорта.

Относно приемането на поканата Кър каза: “Мисля, че присъствието на най-добрите атлети – може би не тези в най-добра форма, както е с мен и Ингебригтсен, които сме поканени – които са се доказвали на големи първенства, може да направи състезанието най-вълнуващо.“

“Знам, че останалите в групата на 1500 метра искат да се пробват и с двама ни. Мисля, че ще се получи фантастично състезание.“

“Смятам, че с участието си внасяме много повече енергия в надпреварата.“

Желанието на техните конкуренти да се докажат със сигурност се е засилило, след като Ингебригтсен ги нарече “страхливци“ и “загубеняци“ миналата седмица.

Норвежецът, който остана четвърти на финала на Диамантената лига, след като се опита да води бягането на 1500 метра, беше ядосан на съперниците си – особено на Хокър – за нежеланието им да наложат по-високо темпо.

“Мисля, че след не много месеци ще ги надбягам с обиколка“, каза Ингебригтсен пред “ФлоТрак“.

По-късно той поднесе нещо като извинение, като призна, че е имало “може би малко повече адреналин и емоция“, когато е направил тези коментари, но добави: “Винаги ще наричам нещата така, както ги виждам.“

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Снимки: Gettyimages