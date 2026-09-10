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Батоклети завърши сезона с бягане под 4 минути на 1500 метра

  • 10 сеп 2026 | 10:56
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Батоклети завърши сезона с бягане под 4 минути на 1500 метра

Европейската шампионка на 5000 и 10 000 метра Надя Батоклети приключи своя блестящ сезон с победа на турнира в Роверето в сряда. Състезавайки се на 1500 метра, италианката зарадва местните си привърженици с поредното силно представяне на събитието от Сребърния континентален тур на Световната атлетика. Тя успя да слезе под границата от четири минути, печелейки с време 3:59.49.

На второ място завърши европейската сребърна медалистка до 23 години Адел Ге от Франция с 4:02.12, а трета се нареди Марго Апълтън от САЩ с 4:02.17.

Това беше единадесетата победа за Батоклети в една натоварена година, включваща състезания по крос-кънтри, шосейно бягане и на писта. Освен блестящия си дубъл на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, тя спечели и световна титла на 3000 метра в зала.

В други дисциплини беше регистрирана изненадваща загуба за европейския шампион в тройния скок при мъжете Анди Диас Ернандес. Неговият най-добър опит от 17.00 м (+0.3 м/с) се оказа с 30 сантиметра по-къс от този на победителя Ясер Трики от Алжир.

Юсуф Бизимана от Великобритания постигна пробивна победа в бягането на 800 метра при мъжете, като спечели с личен рекорд от 1:43.31. Ирландката Шарлийн Моудсли пък триумфира на 400 метра при жените с време 50.58 секунди.

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Снимки: Gettyimages

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