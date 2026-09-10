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Рийки подобри европейския рекорд в шосейната миля

  • 10 сеп 2026 | 10:28
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Рийки подобри европейския рекорд в шосейната миля

Финалистката на 800 метра от европейско първенство Джема Рийки подобри европейския рекорд в дисциплината шосейна миля по време на състезание в Дюселдорф (Германия). Рийки грабна победата с време 4:23.25, изпреварвайки американския дует Грейси Хайд (4:26.10) и Грейси Морис (4:27.34). С това постижение тя разби предишния европейски рекорд от 4:30.3, поставен от нидерландката Мариса Даминк в същото състезание през 2024 г.

Атлетката има отлични постижения в шосейната миля, като два пъти е печелила престижната надпревара Fifth Avenue Mile в Ню Йорк с времена под 4:20 и в двата случая. Трасето там обаче не отговаря на изискванията за признаване на рекорди.

Рекордите в шосейната миля се признават официално от Европейската атлетика едва от 2023 г. и има голяма вероятност този рекорд да бъде подобрен отново на Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген на 19-20 септември.

Сред водещите европейски участнички там ще бъдат настоящата европейска шампионка в зала на 1500 и 3000 метра Агат Гиймо от Франция, Сара Хийли от Ирландия и бронзовата медалистка на 1500 метра от европейско първенство Патрисия Силва от Португалия.

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Снимки: Gettyimages

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