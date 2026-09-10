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Чех отново премина границата от 70 метра за победа в Загреб

  • 10 сеп 2026 | 10:15
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Чех отново премина границата от 70 метра за победа в Загреб

Европейският шампион в хвърлянето на диск Кристиян Чех затвърди превъзходната си форма с още едно постижение над 70 метра, за да спечели на турнира “Динамо“ в Загреб (Хърватия) в сряда. Словенецът постигна рекорд на турнира от 70.46 метра, с което триумфира на състезанието от сериите “Чалънджър“ на Континенталния тур на Световната атлетика.

Това беше деветото му състезание за сезона, в което той преминава границата от 70 метра, и дойде като продължение на впечатляващата му победа на финала на Диамантената лига в Брюксел.

В бягането на 1000 метра при жените Джулиет Уитакър от САЩ спечели с време 2:36.03, изпреварвайки с малко втората Нина Вукович, която постави нов национален рекорд на Хърватия от 2:36.67.

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