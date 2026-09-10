Байерн (Мюнхен) обвърза свой талант с дългосрочен договор

Германският гранд Байерн (Мюнхен) подписа първи професионален договор с талантливия си полузащитник Тим Биндер, който ще го задържи в клуба до 2030 година. Новината беше официално съобщена от баварците.

Биндер се присъединява към академията на Байерн през 2019 г., когато е едва на 12 години, идвайки от Аугсбург. Оттогава той преминава през всички юношески формации на клуба. Младежкият национал на Германия проведе цялата предсезонна подготовка с мъжкия отбор и взе участие в няколко приятелски срещи. За втория тим на баварците Биндер е записал 20 мача, в които е отбелязал 7 гола.

Спортният директор на клуба Кристоф Фройнд коментира новината с висока оценка за младия играч: „Тим притежава огромен потенциал: той е бърз с топка в крака и има страхотен характер. Наскоро демонстрира таланта си по време на предсезонната подготовка с първия отбор. Тим е перфектен пример за отличното развитие на играч от нашата школа. Той дойде при нас много млад и непрекъснато се развиваше в нашите отбори“.

В момента 19-годишният Биндер се възстановява от контузия.

𝙇𝙤𝙣𝙜-𝙩𝙚𝙧𝙢 𝙖𝙩 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙮𝙚𝙧𝙣 ✍️

Tim Binder signs a professional contract until 2030. 🔴⚪️



🔗 https://t.co/WC8jNwxv0w pic.twitter.com/Jj0W1obaN2 — FC Bayern (@FCBayernEN) September 9, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago