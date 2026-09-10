Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн (Мюнхен) обвърза свой талант с дългосрочен договор

Байерн (Мюнхен) обвърза свой талант с дългосрочен договор

  • 10 сеп 2026 | 09:57
  • 347
  • 0
Байерн (Мюнхен) обвърза свой талант с дългосрочен договор

Германският гранд Байерн (Мюнхен) подписа първи професионален договор с талантливия си полузащитник Тим Биндер, който ще го задържи в клуба до 2030 година. Новината беше официално съобщена от баварците.

Биндер се присъединява към академията на Байерн през 2019 г., когато е едва на 12 години, идвайки от Аугсбург. Оттогава той преминава през всички юношески формации на клуба. Младежкият национал на Германия проведе цялата предсезонна подготовка с мъжкия отбор и взе участие в няколко приятелски срещи. За втория тим на баварците Биндер е записал 20 мача, в които е отбелязал 7 гола.

Спортният директор на клуба Кристоф Фройнд коментира новината с висока оценка за младия играч: „Тим притежава огромен потенциал: той е бърз с топка в крака и има страхотен характер. Наскоро демонстрира таланта си по време на предсезонната подготовка с първия отбор. Тим е перфектен пример за отличното развитие на играч от нашата школа. Той дойде при нас много млад и непрекъснато се развиваше в нашите отбори“.

В момента 19-годишният Биндер се възстановява от контузия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 214986
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 5742
  • 0
Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

  • 10 сеп 2026 | 07:20
  • 3704
  • 2
Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

  • 10 сеп 2026 | 07:00
  • 2778
  • 2
Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

  • 10 сеп 2026 | 06:44
  • 6027
  • 1
Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

  • 10 сеп 2026 | 05:50
  • 3649
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 290133
  • 1550
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 3254
  • 23
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 96665
  • 93
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 31083
  • 26
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 214986
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 5742
  • 0