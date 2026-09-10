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Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

  • 10 сеп 2026 | 07:00
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Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

Байерн (Мюнхен) открива кампанията си в Шампионската лига с домакинство срещу норвежкия Бодьо/Глимт на „Алианц Арена“. Срещата е от 22:00 часа. Воденият от Венсан Компани тим ще се опита да започне с три точки пред своите фенове, но норвежците са амбицирани да поднесат изненада.

Баварският гигант се гордее с невероятно постижение – тимът е спечелил откриващия си мач в Шампионската лига в последните 23 поредни сезона, като серията датира от кампанията 2003/04. Освен това Байерн е непобеден у дома в груповата/турнирната фаза в 38 поредни двубоя (36 победи и 2 равенства) от декември 2013 г. насам.

За Бодьо/Глимт това е едва второ участие в същинската част на Шампионската лига след дебюта на тима през миналия сезон, когато скандинавците стигнаха до осминафиналите с поредица от пет последователни победи в турнира.

Байерн влиза в двубоя след нулево равенство срещу Шалке 04 в Бундеслигата. Преди това баварците сразиха Оснабрюк (4:1) за Купата на Германия и Щутгарт (5:1) в първенството, а вдигнаха и Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Борусия (Дортмунд).

Бодьо/Глимт пристига в Мюнхен в отлична серия от 5 поредни победи във всички турнири. Скандинавците надделяха над Фредрикстад (2:1) и Розенборг (4:2) в норвежката Елитесериен и елиминираха НЕК Неймеген в квалификациите на Шампионската лига след победи с 3:0 у дома и 3:1 като гост.

Байерн (Мюнхен) и Бодьо/Глимт нямат предишни официални мачове помежду си. Баварците обаче имат отличен баланс срещу норвежки клубове – 8 мача без загуба (6 победи и 2 равенства), като за последно играха с Розенборг (1:1) през ноември 2000 г.

Компани: В Байерн можеш да бъдеш доволен само когато печелиш
Компани: В Байерн можеш да бъдеш доволен само когато печелиш

От своя страна Бодьо/Глимт все още няма победа срещу германски отбори в европейските турнири (1 равенство и 2 загуби). През миналия сезон норвежците завършиха 2:2 при гостуването си на Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига, а през сезон 1999/00 отпаднаха от Вердер (Бремен) за Купата на УЕФА с общ резултат 1:6.

На вратата за Байерн ще бъде капитанът Мануел Нойер, а в защита се очаква да действат Дайо Упамекано, Йонатан Та, Алфонсо Дейвис и Конрад Лаймер. В халфовата линия ще започнат Йошуа Кимих и Александър Павлович, Майкъл Олисе, Исмаел Сайбари и Луис Диас ще помагат на тарана Хари Кейн.

За гостите, водени от Киетил Кнутсен, формацията ще бъде 4-3-3. Титулярен страж ще е Никита Хайкин, а в отбрана ще започнат Один Лураас Бьорнтуфт, Хайтам Алеесами, Фредерик Андре Бьоркан и Фредрик Сьоволд. В средната линия ще действат Патрик Берг, Сондре Аукленд и Сондре Фет, докато офанзивното трио ще включва Андреас Хелмерсен, Йенс Хауге и Оле Бломберг.

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Снимки: Gettyimages

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