Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

Тази вечер от 22:00 часа българско време Манчестър Юнайтед приема азербайджанския Сабах на "Олд Трафорд" в двубой от първия кръг на Шампионската лига. Двата отбора никога не са се срещали в официален мач. За Юнайтед това е и юбилеен мач №300 в турнира на шампионите, докато Сабах ще дебютира в основната фаза на най-престижното клубно състезание на Стария континент.

Манчестър Юнайтед влиза в двубоя след равенство 2:2 като гост на Евертън в Премиър лийг, където Брайън Мбемо и Бенямин Шешко отбелязаха попаденията за тима на Майкъл Карик. Преди това Юнайтед постигна изразителна победа с 5:2 над Ипсуич, но претърпя и поражение с 0:2 от Хъл Сити.

Гостите от Азербайджан, ръководени от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, се намират в отлична форма. В последния си мач от местното първенство Сабах разгроми Зира с 5:0, а преди това надделя над Араз с 1:0. За да стигнат до същинската част на Шампионската лига, отборът премина през квалификациите, където отстрани Апоел (Беер Шева) след продължения.

Манчестър Юнайтед никога преди не се е изправял срещу тим от Азербайджан в европейските си участия. В същото време английските клубове имат отличен баланс срещу съперници от тази страна - 10 победи и 1 равенство в 11 мача в европейските турнири. Сабах става едва вторият отбор от Азербайджан, участващ в Шампионската лига след Карабах.

Майкъл Карик няма да може да разчита на контузените Том Хийтън, Мануел Угарте и Матайс де Лихт. "Червените дяволи" се очаква да излязат в схема 4-2-3-1, като Сене Ламенс ще е на вратата, а в защитата ще са Диого Далот, Нусаир Мазрауи, Хари Магуайър и Ейдън Хевън. В средата на терена вероятно ще стартират Коби Мейну, Андрей Сантос и Бруно Фернандеш, а нападението ще водят Бенямин Шешко, Брайън Мбемо и Матеус Куня.

Отборът на Валдас Дамбраускас също използва постройка 4-2-3-1. На вратата за Сабах ще е Стас Покатилов, а в предни позиции ще се разчита на Джой-Ленс Микелс, подпомаган от Шандер Северина, Велко Симич и бившия футболист на Ботев (Пловдив) Кристиан Нвачукву.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages