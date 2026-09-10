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  3. Министърът на спорта: Нашите момчета се раздадоха докрай, показаха характер и горд български дух!

Министърът на спорта: Нашите момчета се раздадоха докрай, показаха характер и горд български дух!

  • 10 сеп 2026 | 08:51
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Националният отбор на България победи тима на Република Северна Македония с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) в първия си мач на старта на Европейското първенство. Срещата се играе в "Арена София", като България е съдомакин на турнира, заедно с Италия, Румъния и Финландия

Преди старта на мача първенството бе открито със стилна церемония с изпълнение на каба гайда, а във ВИП зоната местата си заеха президентът Илияна Йотова, спортният министър Енчо Керязов, Весела Лечева, президентът на федерацията Любомир Ганев и Теодор Салпаров, който наскоро напълни залата за бенефиса си.

Всичко най-интересно около България - Северна Македония
Всичко най-интересно около България - Северна Македония

“Нашите момчета се раздадоха докрай, показаха характер и горд български дух. Напред към още по-големи успехи!”, написа спортният министър Енчо Керязов в социалните си медии.

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Снимки: Startphoto

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