Руи Боржеш: Играхме като голям отбор

Спортинг (Лисабон) стартира успешно участието си в Шампионската лига, като победи Галатасарай с 3:1 в първия кръг от основната фаза на турнира. Треньорът на „лъвовете“ Руи Боржеш анализира двубоя и отбеляза,че тимът му е започнал сковано, но след това е показал истинското си лице.

"В първите 20-25 минути имахме известни трудности да се изравним с интензивността на противника. Направихме някои грешни пасове. Не допуснахме сериозни опасности, те вкараха гол след центриране в наказателното поле, но ние не успяхме да наложим нашата игра, може би заради известна нервност. Знаехме, че ще пресират, че обичат да доминират, но може би отборът не беше толкова подготвен за тази интензивност. Бяхме по-слаби в единоборствата. След това набрахме увереност. Беше важно да излезем на почивка с равенство", заяви Боржеш.

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"Те не създадоха нищо особено през първото полувреме. През второто бяхме по-силни в единоборствата.Заслужено стигнахме до гол. Саласар вкара за 3:1 от страхотен свободен удар, имахме още две-три ситуации, които можехме да завършим по-добре. В последните пет-десет минути бяхме по-уморени, по-прибрани, но не им позволихме да създадат някаква много опасна ситуация пред нашия вратар", продължи наставникът на "зелено-белите".

"Посланието на полувремето беше за спокойствие и „добре дошли в Шампионската лига“. Трябваше да увеличим интензивността, особено в единоборствата. Трябваше да успеем да свържем играта си по-често, с опасни и бързи играчи. Това беше нашата цел. Отборът набра увереност и я отне на противника. След това изпъкнаха нашето спокойствие, нашето индивидуално качество и най-вече нашето колективно качество. Това беше и разговорът преди мача. За големи победи в това състезание са нужни големи отбори. Днес бяхме голям отбор", похвали състава си Руи Боржеш.

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"Очаквам много голове от Луис Суарес. Няма да казвам конкретни цифри. Той е страхотен нападател. В добра форма е, може да мине и през по-слаби периоди, такъв е футболът. Родриго Саласар расте. Разбира по-добре какво е Спортинг. Ще направи страхотен сезон. Той кара 23 гола миналия сезон и ще вкара много и за нас", коментира наставникът на Спортинг.

"Предсезонната подготовка е едно, официалните мачове са друго. Това е млад отбор. Разбрахме в какво не бяхме толкова силни в първите мачове. Растем, ще станем по-добри. Понякога може да се случи и по-слаб мач. Преди всичко е важно да печелим и да се развиваме", каза още Руи Боржеш.

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Снимки: Imago