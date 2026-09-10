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Хачанов се класира за полуфиналите на US Open след отказване на Блокс

  • 10 сеп 2026 | 03:14
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Хачанов се класира за полуфиналите на US Open след отказване на Блокс

Карен Хачанов продължава силното си представяне на Откритото първенство на САЩ и си осигури място на полуфиналите, след като съперникът му Александър Блокс бе принуден да се откаже поради контузия в четвъртфиналния им сблъсък.

Хачанов контролираше събитията на корта и спечели първите два сета с 6:2 и 7:5. В третата част, при резултат 3:2 в полза на руския тенисист, Блокс прекрати участието си в мача заради остри болки в областта на ребрата, които го мъчеха още от предишния му двубой.

За 21-годишния Александър Блокс това бе дебютен четвъртфинал на турнир от Големия шлем, с който той влезе в историята като първия белгиец, достигнал до тази фаза на US Open. В предишния кръг Блокс премина през оспорван четирисетов сблъсък срещу Франсиско Серундоло, в който също използва медикаменти за болките си. Въпреки физическите проблеми и усилията на медицинския екип, младият тенисист не успя да довърши мача на корта в Ню Йорк.

По пътя си към полуфиналите Хачанов вече отстрани сериозни съперници, сред които поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим, както и 14-ия поставен Лърнър Тиен след драматичен петсетов мач.

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Снимки: Gettyimages

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