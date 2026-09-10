Треньорът на Галатасарай: Можехме да бием с лекота, но съдията ни попречи

Старши треньорът на Галатасарай Окан Бурук изрази силното си недоволство от работата на съдийската бригада начело с Еспен Ескос след поражението с 1:3 от Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига.

„Вкарахме ранен гол, контролирахме топката и играта. Съперникът не застрашаваше вратата ни. Създавахме положения, притиснахме ги в тяхната половина. Всичко вървеше добре, но допуснахме лесен гол. Единственият им точен удар се превърна в гол за 1:1“, коментира Бурук.

Спортинг пречупи Галатасарай след силно второ полувреме

„Започнахме добре и второто полувреме. Дузпата... да отсъдиш такава дузпа на такова ниво. Ние в Турция се оплакваме от подобни неща, а тук норвежки съдия... Вече имахме опит с него в Истанбул. Той не показа червен картон, когато трябваше, и отсъди несъществуваща дузпа – това пречупи отбора ни.“

„Третият гол го допуснахме от статично положение. В 80-ата минута направихме смени. Установихме се в половината на съперника, но не играхме много продуктивно. Мислехме, че ако сме малко по-спокойни, можем да обърнем мача. Голът от дузпата ни съсипа морално“, добави наставникът.

„По време на мача играчите ни бяха много нервни. Решенията на съдията, непоказаните от него жълти картони, жълтите картони, които показа на нас... Всичко беше срещу нас. Можехме без проблеми да вземем 3 точки. Огорчен съм, защото можехме да спечелим с лекота. Можехме да поведем с 3:0. Такива възможности в Шампионската лига не се появяват често. След 2:1 се сринахме", призна ядосаният Окан Бурук.

„Видеоасистентът, изглежда, не беше на стадиона, а е гледал мача от вкъщи. Той не се намеси в нищо, жалко, че не дойде на стадиона. Бих искал да беше информирал съдията както за червения картон, така и за дузпата в този мач“, завърши треньорът на Галатасарай.

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Снимки: Gettyimages