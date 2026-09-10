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Волейболният Арда (Кърджали) избра ново ръководство

  • 10 сеп 2026 | 00:42
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Волейболният Арда (Кърджали) избра ново ръководство

Нова управа избра на отчетно-изборното си събрание волейболният клуб Арда (Кърджали), като председател става Елин Карабашев. Това каза за БТА досегашният и дългогодишен ръководител на клуба Милко Багдасаров. Освен Карабашев като председател, в новия Управителен съвет на клуба влизат още д-р Николай Каснаков и Драгомир Гуглев.

До избор на ново ръководство се стигна след като Багдасаров обяви в средата на август чрез пост на страницата си във Фейсбук, че се оттегля и свиква Общо събрание с основна точка избор на нов Управителен съвет.

Президентът на Арда (Кърджали) се оттегля от поста си
Президентът на Арда (Кърджали) се оттегля от поста си

Новото ръководство поема управлението на клуба с амбицията да надгради постигнатото и да продължи утвърдената линия на работа. Основен акцент ще бъде развитието на младите състезатели, създаването на още по-добри условия за подготовка и изграждането на следващото поколение волейболисти, които да представят достойно Кърджали на националната сцена, посочват от клуба. По време на отчетно-изборното събрание е направена равносметка за изминалия спортен сезон и са очертани приоритетите за развитието на клуба през следващия период.

По думите на Багдасаров, сред основните акценти в отчета са поредните силни резултати на подрастващите, доказали място на школата на Арда сред водещите центрове за развитие на млади волейболни таланти.

На отчетно-изборното събрание са връчени и благодарствени плакети на Иван Халачев, Павел Митев и Галя Карапеткова от досегашния председател на Управителния съвет Милко Багдасаров като признание за техния дългогодишен и всеотдаен труд, принос към развитието на клуба и усилията за издигане на неговия авторитет.

Снимка: ВК Арда (Кърджали)

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