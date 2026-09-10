Волейболният Арда (Кърджали) избра ново ръководство

Нова управа избра на отчетно-изборното си събрание волейболният клуб Арда (Кърджали), като председател става Елин Карабашев. Това каза за БТА досегашният и дългогодишен ръководител на клуба Милко Багдасаров. Освен Карабашев като председател, в новия Управителен съвет на клуба влизат още д-р Николай Каснаков и Драгомир Гуглев.

До избор на ново ръководство се стигна след като Багдасаров обяви в средата на август чрез пост на страницата си във Фейсбук, че се оттегля и свиква Общо събрание с основна точка избор на нов Управителен съвет.

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Новото ръководство поема управлението на клуба с амбицията да надгради постигнатото и да продължи утвърдената линия на работа. Основен акцент ще бъде развитието на младите състезатели, създаването на още по-добри условия за подготовка и изграждането на следващото поколение волейболисти, които да представят достойно Кърджали на националната сцена, посочват от клуба. По време на отчетно-изборното събрание е направена равносметка за изминалия спортен сезон и са очертани приоритетите за развитието на клуба през следващия период.

По думите на Багдасаров, сред основните акценти в отчета са поредните силни резултати на подрастващите, доказали място на школата на Арда сред водещите центрове за развитие на млади волейболни таланти.

На отчетно-изборното събрание са връчени и благодарствени плакети на Иван Халачев, Павел Митев и Галя Карапеткова от досегашния председател на Управителния съвет Милко Багдасаров като признание за техния дългогодишен и всеотдаен труд, принос към развитието на клуба и усилията за издигане на неговия авторитет.

Снимка: ВК Арда (Кърджали)

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