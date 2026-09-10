"Пиаца дел Плебишито" в Неапол ще бъде домакин на исторически мач на откриването на ЕвроВолей 2026 в Италия

Мачът на откриването на ЕвроВолей 2026 за мъже в Италия е напът да влезе в историята още с първия си миг. Срещата от Група А, в която ще се изправят действащите световни шампиони и съдомакини от Италия срещу отбора на Швеция, ще се проведе на "Пиаца дел Плебишито" в сърцето на Неапол. Емблематичният площад е преобразен в арена, която хипнотизира посетителите още от първата секунда. Една визионерска концепция придобива форма и ще предложи безпрецедентно шоу и спортно събитие, на което ще присъстват множество високопоставени лица, включително президентът на Италианската република Серджо Матарела. Мачът ще започне в днес (10 септември) от 22,05 часа българско време в Неапол пред около 6000 зрители.

Работата по превръщането на емблематичния площад в центъра на Неапол в модерна волейболна арена, отговаряща на най-високите стандарти, започна още на 17 август. Около 200 души работиха денонощно, дори в жегата на италианското лято, за да създадат съоръжение, което се отличава по много начини и е проектирано от висококвалифицирани специалисти. Трибуните се издигат на височина до 16 метра, а ВИП ложата е разположена точно пред бившия Кралски дворец, създавайки наистина уникално и вълнуващо изживяване. Арената разполага с около 500 прожектора и още 200 единици оборудване, инсталирани за специални ефекти и шоу, което ще забавлява както присъстващите на място, така и многобройните зрители пред телевизионните екрани и в интернет. Това ще бъде много повече от просто мач на откриването, а истинско зрелище, което ще пренапише начина, по който волейболът се представя. Отпечатани са около 1000 квадратни метра брандиращи материали, които да покрият инфраструктурата и да гарантират, че откриващият мач отразява идентичността на ЕвроВолей. Тези цифри отразяват безпрецедентно начинание, което ще превърне Неапол и Италия в истинското сърце на волейбола и ще се помни дълги години.

Освен това Planet Funk, една от най-представителните групи на италианската денс и електронна музикална сцена в световен мащаб, ще има изпълнения както преди, така и по време на мача.

Президентът на Италианската волейболна федерация Джузепе Манфреди заяви: "Това, което предстои да изживеем в Неапол, не е просто началото на едно европейско първенство. Ще бъде нещо уникално, събитие, което ще остане в историята на италианския и международния волейбол. Да доведем националния ни отбор, световните шампиони, да играе официален мач от европейско първенство на едно от най-красивите, известни и емблематични места в Италия като "Пиаца дел Плебишито", беше изключително предизвикателство. Работихме месеци наред, справяйки се с трудностите и сложностите, които събитие от такъв мащаб, организирано на толкова изключително място, неизбежно носи. Направихме го, защото искахме да подарим на италианския волейбол, на град Неапол и на всички негови фенове една незабравима вечер. Да видиш волейболно игрище и арена да се издигат в сърцето на "Пиаца дел Плебишито" вече е образ, който ще влезе в историята на нашия спорт. Искахме да се осмелим и да изведем големия волейбол извън традиционните му зали, в сърцето на един от най-красивите градове в света. Вярвам, че кадри като тези, които ще видим в Неапол, представляват най-добрият начин да предадем силата и красотата на нашия спорт. Сигурен съм, че нашите играчи ще усетят енергията на една толкова специална вечер и че "Пиаца дел Плебишито" ще им осигури незабравима атмосфера."

Капитанът на Италия Симоне Джанели коментира: "Най-важното нещо, което винаги е добре да помним, е, че ще трябва да играем добър волейбол. Щастливи сме, че играем в Италия и че пълните зали ще ни подкрепят. Мачът на откриването в Неапол със сигурност ще бъде нещо уникално. Трябва да се представим по най-добрия начин, за да забавляваме публиката и, което е още по-важно, да печелим мачове. Със сигурност обстановката ще бъде фантастична и всички нямаме търпение да играем пред родна публика. За да стигнем възможно най-далеч и да донесем радост на Италия обаче, ще трябва да играем добър волейбол. Мъжкият волейбол е наистина много равностоен, с много отбори, способни да се представят добре, и с много високо средно ниво. Няма лесни отбори, срещу които да се изправиш, и всички те имат своите шансове да спечелят мач. Затова трябва да дадем най-доброто от себе си. Ако трябваше да опиша този отбор, бих казал: Ние сме бойци, които мечтаят."

Селекционерът Италия Фердинандо Де Джорджи пък добави: "Европейското първенство в Италия със сигурност е много важно за цялото волейболно движение, с толкова много хора, които ще дойдат да ни гледат. Мачът на откриването на „Пиаца дел Плебишито“ в Неапол със сигурност ще бъде уникален и ще остане в паметта на всички. Подготвяхме се по най-добрия начин през последните седмици за ключовото събитие на сезона. Нивото на останалите отбори е много високо: само си помислете за световната ранглиста, където намираме седем европейски отбора в топ десет. Искаме да играем добър волейбол, за да стигнем до финалите на това европейско първенство."

Мачовете от група А ще продължат в Модена, където участие ще вземат и националните отбори на Словения, Чехия, Гърция и Словакия.

cev.eu

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