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  3. Лудогорец пусна в продажба билетите за мача със Септември

Лудогорец пусна в продажба билетите за мача със Септември

  • 9 сеп 2026 | 17:07
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Лудогорец пусна в продажба билетите за домакинството на Септември от IX кръг на efbet Лига. Срещата в Разград е в понеделник, 14 септември от 20:30 часа.

"Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите за мача от IX кръг на Първа професионална лига срещу Септември. Двубоят ще се играе на 14 септември (понеделник) от 20:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Билети се продават всеки ден на клубната база от 9:00 до 18:00 ч. В деня на мача ще работи касата на улица "Васил Левски" от 17:00 ч. до началото на срещата. Касата на сектор "Г" отваря в 18:30 ч. Цените на билетите са както следва:

Сектор "В" - блокове 1, 2, 5 и 6 - 6 евро

Сектор "В" - блокове 3 и 4 - 10 евро

Сектор "Б" ("Моци") - 5 евро Сектор "Г" - 5 евро

Билети може да закупите и онлайн.

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Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще бъдат отделяни средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и неговите каузи за децата на България", обявиха "орлите".

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