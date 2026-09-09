Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте от 15:30: МВР с информация относно предприетите мерки за охрана на обществения ред за Левски - ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

  • 9 сеп 2026 | 14:53
  • 1579
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова изрази разочарование във връзка с оставката, която наставникът на ЦСКА Христо Янев хвърли вчера. Прочутата певица призна във "Фейсбук", че е плакала, след като специалистът обяви, че мачът срещу Левски за Суперкупа на България ще бъде негов последен начело на армейците.

"Северъ" благодари на Янев, нареди го до Стойчо и Любо
"Северъ" благодари на Янев, нареди го до Стойчо и Любо

"Бясна съм!! Разплаках се на пресконференцията... Гадни играчи... Какво е виновен Ицето Янев, че от 15 удара във вратата, вкараха само веднъж скъпите "звезди"... и затова, че не свириха явна дузпа?... Най-точния треньор от години!", написа изпълнителката на химна на ЦСКА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

  • 9 сеп 2026 | 09:44
  • 13188
  • 19
Черно море търси изход от мини кризата

Черно море търси изход от мини кризата

  • 9 сеп 2026 | 09:27
  • 1166
  • 2
Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

  • 9 сеп 2026 | 09:18
  • 1617
  • 1
Паро Никодимов: Левски е в по-добро състояние от ЦСКА, но това нищо не значи в такъв двубой

Паро Никодимов: Левски е в по-добро състояние от ЦСКА, но това нищо не значи в такъв двубой

  • 9 сеп 2026 | 09:12
  • 3692
  • 9
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 28268
  • 207
Служебни победи за купата на АФЛ

Служебни победи за купата на АФЛ

  • 9 сеп 2026 | 07:17
  • 1655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

МВР с брифинг преди мача за Суперкупата

МВР с брифинг преди мача за Суперкупата

  • 9 сеп 2026 | 15:10
  • 814
  • 1
Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

  • 9 сеп 2026 | 11:24
  • 23985
  • 44
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 28268
  • 207
България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
  • 14102
  • 37
Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

  • 9 сеп 2026 | 10:35
  • 21760
  • 11
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 203707
  • 62