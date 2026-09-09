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Четирима състезатели ще представят България на Световното първенство по шосейни бягания

  • 9 сеп 2026 | 15:26
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Четирима състезатели ще представят България на Световното първенство по шосейни бягания

Четирима състезатели ще представят България на световното първенство по шосейни бягания в Копенхаген (Дания), което ще се състои на 19 и 20 септември, съобщиха от БФЛА.

В надпреварите на 1 миля (1609 метра) на 19 септември ще се включат националния шампион Мартин Балабанов и държавният първенец на 10000 метра Иван Андреев. Ден по-късно в полумаратона (21.1 километра) ще бягат националната шампионка Маринела Нинева и победителката в Държавното първенство на 10000 метра Девора Аврамова.

За участие в състезанията на 1 миля, 5 километра и полумаратон са заявени 496 елитни бегачи, а домакините очакват в масовите стартове на трите дистанции да се включат над 65 000 любители.

Българското участие на световното първенство по шосейни бягания Копенхаген 2026:

Мъже:

Мартин Балабанов – 1 миля (19 септември)

Иван Андреев – 1 миля (19 септември)

Жени:

Девора Аврамова – полумаратон (20 септември)

Маринела Нинева – полумаратон (20 септември)

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