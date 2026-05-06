Гоф, Швьонтек и други топ тенисистки подкрепят Сабаленка и обмислят бойкот

След като световната номер 1 Арина Сабаленка заговори за възможността да бойкотира турнир от Големия шлем, в контекста на недоволството на тенисистките относно наградния фонд на "Ролан Гарос", няколко тенисистки от Топ 10 също коментираха темата и изразиха подобно мнение.

Приблизително две седмици преди старта на Откритото първенство на Франция(18 май – 7 юни), значителна група от водещи тенисисти в света подписаха писмо, което изразява тяхното разочарование относно размера на премиите, определени от организаторите на турнира от Големия шлем в Париж.

Спортистите твърдят, че получават все по-малък дял от стойността, която генерират, и че парите, предлагани като награди, не съответстват на приходите, които "Ролан Гарос" реализира. Преди турнира WTA 1000 в Рим, Арина Сабаленка коментира темата и шокира, заявявайки, че в даден момент тенисистките ще трябва да бойкотират турнири, "ако това е единственият начин да защитим правата си".

Коко Гоф смята, че решението е синдикализация по модела на WNBA: "Всички се държат така, сякаш няма нищо нередно"

Междувременно, няколко тенисистки от Топ 10 на WTA изразиха подобно мнение, макар и не всички да са толкова отворени към идеята за бойкот. Например, четвъртата в света Коко Гоф заяви, че не е имало реален дебат относно възможен бойкот и че тя не е участвала в подобни дискусии. В същото време, американката е отворена към идеята за такъв протест.

"Мисля, че ако всички вървим в една посока и си сътрудничим, такъв бойкот може да се случи на 100%. Не става въпрос само за мен, а за бъдещето на нашия спорт, за факта, че днешните тенисистки нямат същите предимства като топ тенисистките, особено когато става въпрос за спонсорства и други подобни нещ"“, заяви Гоф, цитирана от Punto de Break.

"Може би печелим много пари извън корта, но ако погледнете тенисистките от 50-о до 100-о място, от 50-о до 200-о, с всички пари, генерирани от всеки Голям шлем, е жалко, че спортистките от топ 200 в света едва оцеляват, докато в други големи спортове дори няма такъв дебат", добави тя.

Гоф даде пример с WNBA (бел. ред. северноамериканската женска баскетболна лига), където състезателките се обединиха и успяха да извоюват повече права, и заяви, че според нея решението е синдикализацията, формирането на съюз на тенисистките.

"Можеш да оказваш натиск чрез медиите, да, но независимо колко говорим, всички се държат така, сякаш няма нищо нередно", обясни тя.

Ига Швьонтек твърди, че бойкотът е доста крайно решение: "Най-важното е да имаме адекватна комуникация"

№3 в света Ига Швьонтек подкрепя действията на топ тенисистите, но смята, че бойкотът е доста крайно решение и изглежда резервирана към тази идея.

"Най-важното е да имаме адекватна комуникация и разговори с тези, които управляват, да седнем на масата, да говорим и може би да преговаряме. Надявам се, че преди Ролан Гарос ще имаме възможност за такива срещи и ще видим как ще вървят нещата", заяви полякинята.

"Мисля, че бяхме доста разумни с нашето предложение и с искането да получим справедлив процент от приходите. Фактът, че наградният фонд се увеличава, не е точно това, което искахме, защото процентът от приходите намалява“, добави тя.

Също така, Швьонтек разкри, че през последните години е имало няколко ситуации, в които тенисистките от топ 20 на WTA са действали заедно или са водили различни дискусии по теми като войната в Украйна. 24-годишната тенисистка твърди, че има добра комуникация между играчите.

Елена Рибакина и Жасмин Паолини са отворени към идеята за бойкот: "Ние сме обединени и вървим в една посока"

И втората в ранглистата на WTA Елена Рибакина беше малко затруднена от въпроса относно евентуален бойкот, но каза, че ако мнозинството реши, че такава мярка е необходима, тогава тя ще се присъедини.

"Мисля, че подобренията, от които се нуждаем, не са само за Големите шлемове или парите. Много хора не знаят, че данъците са много високи. Можеш да спечелиш повече, но голяма част се облага с данък. Това е друг проблем. Трудно е да се каже. Както казах, от години има различни проблеми и никога не сме се събирали, за да направим реални промени", отбеляза шампионката от Откритото първенство на Австралия тази година.

Подобно мнение относно бойкота изрази и Джазмин Паолини (№8 в света), която обясни, че тенисистките се борят и за други проблеми, като тези, свързани с пенсиите и отпуските по майчинство.

„Положителният аспект е, че всички сме обединени и вървим в една посока. Големите шлемове увеличават наградния фонд малко, но не и значителен процент от това, което печелят. Повече от всичко, те не допринасят за решаването на други проблеми. Ако всички сме съгласни, и мисля, че ще бъдем, обмисляме бойкот“, заключи италианката.