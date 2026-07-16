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Най-спестовната тенисистка в WTA тура е само на 21

  • 16 юли 2026 | 16:15
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Най-спестовната тенисистка в WTA тура е само на 21

Александра Еала разкри, че се отнася изключително отговорно към своите финанси, като призна, че предпочита да спестява и да взема разумни решения, вместо да харчи парите си за луксозни вещи.

21-годишната филипинка направи големия си пробив през март 2025 г., когато като участничка с „уайлд кард“ постигна няколко победи над шампионки от Големия шлем и достигна до полуфиналите в Маями. До момента тя е спечелила 2 649 015 долара от наградни фондове в професионалната си кариера.

Само през сезон 2026 Еала е заработила 1 285 330 долара.

След „Уимбълдън“ Еала се завърна в родината си Филипините. Там 28-ата в световната ранглиста присъства на събитие, организирано от Bank of the Philippine Islands (BPI), чийто посланик е от 2022 г.

„Първата ми голяма инвестиция като цяло не е свързана само с приходите ми от „Уимбълдън“, а с всичко, което съм спечелила. Инвестирам в бъдещето си и спестявам много пари“, заяви 21-годишната тенисистка по време на пресконференция на BPI.

„Обичам да бъда предпазлива с парите си. Все още съм много млада, затова съм изключително щастлива и благословена, че мога да разчитам на напътствията на своите родители, семейството си и хората от BPI, за да се науча да управлявам правилно финансите си.

Обичам да спестявам, когато става въпрос за определени неща. Например по отношение на луксозните стоки предпочитам първо да заделя необходимите средства и да взема разумно решение, преди да купя подобна вещ.“

На тазгодишното издание на „Уимбълдън“ Еала постигна нов исторически успех за своята страна.

След като сензационно отстрани защитаващата титлата си Ига Швьонтек в третия кръг, филипинката стана първата представителка на страната си в Оупън ерата, достигнала до осминафиналите на турнир от Големия шлем.

Впечатляващото ѝ представяне приключи срещу Жасмин Паолини, но преди това тя си осигури 402 447 долара от наградния фонд.

Сега Еала ще насочи вниманието си към предстоящата северноамериканска серия на твърди кортове. Очаква се тя да я започне с дебютното си участие в турнира във Вашингтон на 27 юли.

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Снимки: Imago

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