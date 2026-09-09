От УЕФА няма да наказват Арсенал, след като Артета не се яви на пресконференцията

Мениджърът на Арсенал Микел Артета беше принуден да отмени традиционната пресконференция преди първия си мач от Шампионската лига срещу Наполи заради сериозни проблеми с въздушния трафик във Великобритания. Отборът на испанеца трябваше да пристигне в Неапол навреме за медийните му задължения, насрочени за 19:15 часа местно време, но технически проблем в системата за управление на въздушния трафик доведе до сериозни закъснения на полетите. В крайна сметка лондончани се очакваше да пристигнат в Италия около 21:30 часа.

Разклатеният Наполи ще опита да спре летящия Арсенал

Заради закъснението Артета и футболистът, който трябваше да го придружава, не успяха да се срещнат с журналистите преди двубоя. Обикновено подобно нарушение на задължителните медийни ангажименти може да доведе до глоба от УЕФА, но в случая европейската футболна централа разреши на Арсенал да отмени пресконференцията, тъй като причината е била извън контрола на клуба. Правилата на УЕФА позволяват промени в програмата при извънредни обстоятелства, определени като „форсмажорни“.

Алегри: Трябват ни 12 точки, за да продължим напред в ШЛ

Проблемите с пътуването идват в момент, когато Арсенал се подготвя за тежко гостуване на Наполи, с което започва участието си в тазгодишната Шампионска лига. В групата за мача е включен и защитникът Юриен Тимбер, който се завръща след продължително отсъствие заради контузия и не е започвал официален мач от април. Лондончани започнаха сезона в Премиър лийг с три поредни победи, но сега подготовката им за първия европейски двубой беше сериозно нарушена от хаоса по британските летища. "Артилеристите" започват турнира със самочувствие, след като през миналата година достигнаха до финала, където обаче загубиха от ПСЖ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages