Тото Волф: Новата генерация пилоти във Формула 1 са по-добре подготвени от всякога

Новата генерация пилоти във Формула 1, в която попада и лидерът в класирането Андреа Кими Антонели, е по-подготвена за успехи в ранна възраст, заяви шефът на Мерцедес Тото Волф. През уикенда италианският състезател спечели на "Монца", въпреки че бе наказан и стартира от дъното на стартовата решетка.

"Новата генерация пилоти във Формула 1 са по-добре подготвени от всякога. Симулаторите са много повече от обикновена играчка. Виждате, че всеки един от тях вече може да кара всяка кола, стига да го е правил и в симулатора. Карат рали автомобили, прототипи, GT клас и други", каза Волф, цитиран от агенция Ройтерс.

Winning from P19 now makes Kimi Antonelli the driver to have won a Grand Prix from the furthest back on the grid, out of the current drivers in F1 😮‍💨🔼



Here are the top six 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/frHZFQl7xH — Formula 1 (@F1) September 8, 2026

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"Това е още едно нещо, с което младите пилоти разполагат. Ако вкараш едно пет или шестгодишно дете в симулатора, ще развиеш когнитивните му способности. Ето защо младите пилоти пристигат във Формула 1 далеч по-подготвени от преди. Всичко за тях се движи на забавен кадър, защото са го правили ежедневно и без прекъсване. Следващият сигурно ще бъде дори по-подготвен и от Кими", добави Волф.

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Снимки: Gettyimages