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  3. Кузманов започна с победа в Чалънджър в Истанбул

Кузманов започна с победа в Чалънджър в Истанбул

  • 8 сеп 2026 | 14:22
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Кузманов започна с победа в Чалънджър в Истанбул

Димитър Кузманов достигна до втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 хиляди долара.

33-годишният пловдивчанин надигра квалификанта Фарес Закария (Египет) с 6:1, 6:3 за 70 минути.

След силен първи сет, в който Кузманов даде само един гейм на съперника си, във втората част се стигна до равенство 3:3, а тогава българинът спечели четири поредни гейма и затвори срещата.

Следващият опонент на Димитър Кузманов ще бъде Вадим Урсу (Украйна).

С успеха си в първия кръг българинът заработи 6 точки за ранглистата на АТП, както и 1740 долара от наградния фонд на надпреварата.

Утре Кузманов ще стартира и в надпреварата при дуетите с Луис Веселс (Германия) срещу четвъртите поставени Алекс Ернандес (Мексико) и Иван Курбело (Испания).

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