Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Световният номер 11 няма да играе за Купа Дейвис

Световният номер 11 няма да играе за Купа Дейвис

  • 8 сеп 2026 | 11:01
  • 432
  • 0
Световният номер 11 няма да играе за Купа Дейвис

Световният номер 11 в тениса се оттегли от отбора на Франция за мачовете срещу Канада за Купа "Дейвис" с аргумента, че трябва да бъде внимателен със здравето си, след като тази година е била изключително изцеждаща във физическо отношение, предаде Ройтерс.

Решението на 22-годишния играч дойде след изненадващата загуба в първия кръг на Откритото първенство на САЩ от Стефанос Циципас от Гърция, като французинът бе смятан за един от фаворитите след спечелването на титлата от турнира "Мастърс" в Синсинати през август.

След като пропусна голяма част от сезона през 2025 година заради стрес фрактура в долната част на гърба, той се завърна в игра през февруари и показа силна форма, като достигна до четвъртфиналите на осем турнира и спечели турнира в Барселона през април.

"След физически натоварената година и няколко периода на неактивност, трябва да съм внимателен в този момент", написа най-добрият французин в момента в социалните медии. "Да представлявам Франция означава целия свят за мен, така че не беше лесно да взема това решение", добави Фис.

Франция ще играе срещу Канада във втория кръг на квалификациите на Купа "Дейвис" от 18 до 19 септември. в Квебек.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Уимбълдън казва „НЕ“ на инфлуенсърите

Уимбълдън казва „НЕ“ на инфлуенсърите

  • 8 сеп 2026 | 09:31
  • 980
  • 2
Ван де Зандсхулп осъществи впечатляващ обрат срещу Артур Геа

Ван де Зандсхулп осъществи впечатляващ обрат срещу Артур Геа

  • 8 сеп 2026 | 07:35
  • 657
  • 0
Дардери се оказа лесно препятствие за Зверев

Дардери се оказа лесно препятствие за Зверев

  • 8 сеп 2026 | 07:18
  • 1925
  • 0
Ден 9 на US Open: българска победа при юношите

Ден 9 на US Open: българска победа при юношите

  • 8 сеп 2026 | 06:47
  • 18334
  • 6
Коко Гоф нямаше проблеми по пътя към четвъртфиналите

Коко Гоф нямаше проблеми по пътя към четвъртфиналите

  • 8 сеп 2026 | 04:23
  • 1096
  • 0
Александър Блокс е на исторически четвъртфинал на US Open

Александър Блокс е на исторически четвъртфинал на US Open

  • 8 сеп 2026 | 01:05
  • 1544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 39165
  • 162
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 13154
  • 52
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 13:35
  • 28453
  • 24
Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

  • 8 сеп 2026 | 12:38
  • 6326
  • 9
Лудогорец на крачка от нов голям трансфер

Лудогорец на крачка от нов голям трансфер

  • 8 сеп 2026 | 11:09
  • 14104
  • 7
Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

  • 8 сеп 2026 | 09:39
  • 8433
  • 5