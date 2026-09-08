Световният номер 11 няма да играе за Купа Дейвис

Световният номер 11 в тениса се оттегли от отбора на Франция за мачовете срещу Канада за Купа "Дейвис" с аргумента, че трябва да бъде внимателен със здравето си, след като тази година е била изключително изцеждаща във физическо отношение, предаде Ройтерс.

Решението на 22-годишния играч дойде след изненадващата загуба в първия кръг на Откритото първенство на САЩ от Стефанос Циципас от Гърция, като французинът бе смятан за един от фаворитите след спечелването на титлата от турнира "Мастърс" в Синсинати през август.

След като пропусна голяма част от сезона през 2025 година заради стрес фрактура в долната част на гърба, той се завърна в игра през февруари и показа силна форма, като достигна до четвъртфиналите на осем турнира и спечели турнира в Барселона през април.

"След физически натоварената година и няколко периода на неактивност, трябва да съм внимателен в този момент", написа най-добрият французин в момента в социалните медии. "Да представлявам Франция означава целия свят за мен, така че не беше лесно да взема това решение", добави Фис.

Франция ще играе срещу Канада във втория кръг на квалификациите на Купа "Дейвис" от 18 до 19 септември. в Квебек.

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