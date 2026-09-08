Адриан Андреев стартира с победа в Рабат

Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Рабат (Мароко) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът се наложи над третия поставен Жофри Бланкано с 3:6, 6:3, 3:1 и отказване на французина. Двубоят продължи два часа и 58 минути.

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Андреев изостана с 2:5 и загуби първия сет с 3:6, а във втората част той осъществи обрат от 1:2 до 4:2 и стигна до 6:3 в своя полза. Адриан Андреев водеше с 3:1 в третия сет, когато Бланкано бе принуден да се откаже.

Следващият противник на българския тенисист ще бъде Янис Милетич (Италия).

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Андреев ще участва и в надпреварата на двойки, където си партнира с представителя на домакините Ясин Смиеж.

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Снимки: Imago