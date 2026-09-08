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  3. Валерия Гърневска се класира за втория кръг на турнир в Румъния

Валерия Гърневска се класира за втория кръг на турнир в Румъния

  • 8 сеп 2026 | 11:54
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Валерия Гърневска се класира за втория кръг на турнир в Румъния

Шампионката от Държавното първенство по тенис на България Валерия Гърневска се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Къмпулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната българка надигра участващата като "щастлива губеща" от квалификациите представителка на домакините Алексия-Шара Янку с 6:3, 6:3 за 76 минути.

След равенство 3:3 в първия сет, Гърневска спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат, а във втората част реализира четири пробива срещу два за съперничката си и така си осигури крайния успех.

Следващата опонентка на българката ще бъде победителката от двубоя между квалификантката Естела Йегер (Германия) и втората поставена Андреа Присакариу (Румъния).

По-късно днес Валерия Гърневска ще стартира и в надпреварата на двойки с румънката Юлия Мария Букулей срещу други две представителки на домакините - Симона Куку и Йоана Мария Сандру.

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