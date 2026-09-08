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  3. Бивша звезда на Реал Мадрид съвсем близо до тим от Серия Б, Неста ще му е треньор

Бивша звезда на Реал Мадрид съвсем близо до тим от Серия Б, Неста ще му е треньор

  • 8 сеп 2026 | 14:32
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Бивша звезда на Реал Мадрид съвсем близо до тим от Серия Б, Неста ще му е треньор

Колумбийската звезда Хамес Родригес е много близо до това да си намери нов отбор. Според информация на „Марка“, италианският втородивизионен клуб Авелино, воден от треньора Алесандро Неста, е в напреднали преговори с футболиста. Хамес, който в момента е свободен агент, води разговори с италианския тим и двете страни са напът да постигнат споразумение. Самият Алесандро Неста, легенда на италианския футбол и настоящ наставник на Авелино, е провел разговор с плеймейкъра, като позициите им са много близки. Сега ключовият момент е уточняването на финансовите параметри, но се очаква трансферът да бъде обявен скоро.

Хамес Родригес напусна Минесота Юнайтед от МЛС и по време на летния трансферен прозорец името му беше свързвано с редица клубове. Той е свободен агент, така че може да подпише с всеки един тим, независимо, че трансферният пазар затвори в голяма част от големите първенства на Стария континент. Към момента УС Авелино 1912 заема пето място в класирането на италианската Серия Б, на три точки зад лидера Палермо. Привличането на Хамес Родригес би било сериозен тласък за амбициите на Авелино да се бори за винаги трудната промоция в Серия А.

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Снимки: Gettyimages

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