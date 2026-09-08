Бивш халф на Лудогорец ще се подложи на същата операция като Мактоминей

Бившият халф на Лудогорец – Якуб Пьотровски, ще стане вторият играч от Серия "А" през този месец, който ще се подложи на операция заради доброкачествена сърдечна аритмия. Това обявиха от настоящия клуб на полския национал Удинезе.

„По време на мача срещу Лацио, Якуб Пьотровски получи лека доброкачествена сърдечна аритмия. Полският халф ще се подложи на аблационна операция на сърцето през следващите дни. След период на почивка, той ще може да се върне към състезателна спортна дейност“, се казва в краткото изявление на италианския клуб.

Nota ufficiale: Jakub Piotrowski ⚪⚫



Il centrocampista si sottoporrà ad un intervento di ablazione cardiaca ⬇️https://t.co/31me2HfAys pic.twitter.com/gGAk3WI2Fp — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 8, 2026

Днес същият тип операция именно поради сърдечна аритмия претърпя и звездата на Наполи Скот Мактоминей. От неговия клуб обявиха, че периодът на възстановяване ще бъде около две седмици. Това означава, че шотландският национал ще пропусне утрешния сблъсък с Арсенал от Шампионската лига, както и мачовете с Болоня и Фиорентина от италианския елит.

McTominay medical update 👇 https://t.co/PiIbsd3nsv — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) September 8, 2026

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Снимки: Gettyimages